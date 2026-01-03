憲法法庭應持續運作 前高院法官、司改會籲盡速提名新大法官

即時中心／林韋慈報導

因藍白立委前年聯手三讀通過《憲法訴訟法》修正案，設下大法官評議人數門檻，導致憲法法庭僅剩8名大法官、無法達到法定人數而停擺。直到上月19日，5位大法官判決該修正案違憲並宣告失效，憲法法庭才得以「復活」，並於昨（2）日作成「115年憲判字第1號」判決。民間司法改革基金會對憲法法庭恢復運作表示肯定，但也對蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3名大法官持續拒絕參與評議深表遺憾，並呼籲賴清德總統應儘速提名新任大法官，補足憲法法庭缺額。





司改會表示，憲法法庭在停擺328天後恢復作成判決，對保障人民憲法權利具有正面意義；但因多名大法官任期屆滿、缺額未補，自2024年起判決量明顯下滑，甚至曾長達417天未作成任何實體判決，形同憲法救濟出現空窗期。目前僅8名大法官需審理近百件待決案件，若未儘速補足人力，粗估至少需6年以上才能消化積案，呼籲總統儘快啟動提名程序，確保憲法法庭有效運作。

根據《自由時報》報導，前台南高分院院長黃瑞華受訪時表示，3名大法官長期不參與評議，形同癱瘓憲法法庭，是「司法的罪人」；黃瑞華直言，3名大法官長期以個人法律見解不同為由拒絕出席評議，實質上癱瘓憲法法庭，已違反法官倫理，甚至以投書方式對外揭露心證，其行為已構成實質應自行迴避的事由。她強調，大法官的職責並非「凡立法通過即一體遵守」，而是在法律成為釋憲標的後，不論人數多寡，皆有共同聚會、討論並審議其是否違憲的義務。

對於5名大法官持續評議並作成判決，黃瑞華認為，這是在不得已情況下，將拒絕參與評議的3人排除於計算人數之外，「只是剛好而已」，既然3人自行拒絕履行職責，實際上最沒有資格指責5人組織不合法。黃瑞華最後表示，憲法法庭如今持續運作並作成新判決，代表國家憲政體制與自由民主憲政秩序得以維持，「等同憲法復活」，對台灣而言是好事；從憲法與既有法律適用的邏輯觀察，自去年12月19日「114年憲判字第1號」啟動以來，相關程序並無未踐行正當法律程序的問題。





