憲法法庭擴權辯護人！可為被告聲請撤銷法官羈押令

憲法法庭於今（2）日做成判決，針對刑事訴訟法第416條做出解釋，認定被告的辯護人為被告利益，得對審判長、受命法官所為的羈押處分聲請撤銷或變更。此判決源於林姓聲請人因違反槍砲條例遭羈押，其辯護人抗告遭駁回後聲請憲法審查。憲法法庭除廢棄原裁定，也確立此舉是為保障憲法第8條人身自由及第16條訴訟權。

憲法法庭做出最新判決。（圖／報系資料照）

本案聲請人林峰帆因涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例，在臺灣屏東地方法院審理時，遭受命法官當庭裁定羈押。其辯護人為其利益提起抗告，但遭屏東地方法院以112年度聲字第19號刑事裁定駁回確定。聲請人方認為，該確定終局裁定及其所適用的刑事訴訟法第416條第1項規定有違憲疑義，因此向憲法法庭聲請裁判。

判決理由指出，羈押屬干預人身自由最大的強制處分，被告遭羈押後與外界隔離，極度倚賴辯護人協助。不應因羈押決定是由「法院」或「個別法官」做出而有不同救濟途徑。判決認為，刑事訴訟法第416條的聲請撤銷或變更，應視為廣義抗告程序，故應準用同法第346條關於上訴權人之規定，允許辯護人在不違反被告明示意思下，為其利益聲請救濟，此解釋才符合憲法保障人身自由與訴訟權的意旨。

司法院憲法法庭做出最新判決。（圖／資料照）

此次判決過程中，出現3名大法官拒絕參與評議的狀況。判決理由特別指出，大法官有參與評議的義務，拒絕評議形同拒絕憲法審判。為維持大法官行使職權不中斷，憲法法庭參照大法官迴避的規定，將拒絕評議的3人由「現有總額」中扣除，以利判決作成。判決認為，若將其計入，將導致無法評決，無異承認拒絕評議的行為能輕易阻止程序，欠缺合理性。

基於上述解釋，憲法法庭認定臺灣屏東地方法院112年度聲字第19號刑事裁定，其所持法律見解與判決意旨不符，已違反憲法並實質影響個案，侵害人民受憲法保障的人身自由及訴訟權。因此，判決主文宣告該裁定違憲並予以廢棄，發回臺灣屏東地方法院依據本判決意旨重新審理。

