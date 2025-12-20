憲法法庭昨復出判憲訴法違憲引兩極爭議...李中志指「沒憲法法庭是在野惡夢」：利用空窗期大幹一通讓藍白惡夢乍醒

憲法法庭昨在停擺逾一年後再做出判決，五名大法官針對憲訴法釋憲案署名公布判決，認定藍白硬闖的相關修法條文均牴觸憲法，應自判決公告之日起失其效力，此事引發社會巨大議論。對此，美國伊利諾州立大學教授李中志今（20日）發文表示，理解綠營或台派希望恢復憲法法庭來抑制在野暴衝，但政治現實不會如此，如今釋憲的權利與信任已被藍白破壞殆盡，沒憲法法庭絕對是在野黨的惡夢，要讓他們惡夢乍醒很簡單，就是利用這個空窗期大幹一通，匪諜該抓的抓，言論該管的管，通敵者該鬥的鬥，「路不是求來的，是走出來的。」

廣告 廣告

李中志先是表示，相較於那位在實務上與法理上毫無爭議的的貪污認定另立法律見解的旗袍法官，他對三位堅持2/3解釋的三位大法官，並無太大的怨言；雖不同意她們的見解，但既是大法官，她們只是在履行大家賦予她們的解釋權。



李中志說，在正常的情況下，她們只是憲法裁判的少數意見，有什麼好說成是大奸元惡的？是制度的設計與立院亂搞，才把台灣的憲政推到這個僵局，問題不在這三位大法官，而其他五位大法官也未必是出路。



李中志認為，綠營或說是自己同溫層的反應可以理解，但是建立在一個不切實際的期待上，就是希望恢復憲法法庭來抑制藍白暴衝。他直言，憲政理論是這樣沒錯，但政治現實不會是如此，大家不可能一廂情願期待這八個蔡英文提名的大法官會永遠站在行政院這邊，不然豈不落實藍白的指控？



李中志坦言，文字本來就存有解釋空間，不然何必提釋憲？要人家釋憲，大家必須交出信任與解釋文字的權力，才能讓大法官的釋憲一錘定音。



李中志指出，今天這個權力與信任已被藍白破壞殆盡，不管怎麼裁，一定說是賴清德的意思，那何必多此一舉？何況大法官也是人，一些法律見解大家認為是這樣，但不知道這些大儒要怎麼鑽牛角尖，偏要用另一個看法。



李中志說：「例如不副署，只要有一點點作學問能力的，例如在下我，絕對能寫滿一百頁，說行政院長有權不副署，也能同時寫滿一百頁，說行政院長無權不副署。我是不願賭啦。」



最後、李中志認為，再怎麼說，沒有憲法法庭絕對是在野黨的惡夢，要讓他們惡夢乍醒，很簡單，利用這個空窗期大幹一通，匪諜該抓的抓，言論該管的管，通敵者該鬥的鬥，地方亂搞的，該抓銀根的抓銀根，保證賴清德就算提名王義川或范世平當大法官都會過，「路不是求來的，是走出來的。」

(圖片來源：三立新聞網、李中志臉書)

更多放言報導

立院廢憲法法庭「當然行政權獨大」...李中志批賴卓政府選兩邊都罵的做法：既然能決定不執行，為何不能不副署、不公告？

指「國民黨執政一定簽和平協議」2028是存亡之戰！李中志：不如趁鄭麗文當選、2026擊垮其領導！