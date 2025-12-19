憲法法庭為何選在今日宣判？許碧惠：審判長7日前就指定

藍白兩黨去年聯手修正《憲法訴訟法》，規定憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，參與評議的大法官人數不得低於10人，且違憲宣告的大法官人數不得低於9人。憲法法庭今（19）日宣判《憲訴法》修正案違憲，並自公告日起失效。外界好奇為何選在今天公布，憲法法庭書記廳廳長許碧惠表示，是經充分討論後，由審判長於7日前指定文本確認評議期日，至於憲法法庭是否會在此次宣判後全面重啟，她則表示不方便表態。

大法官充分討論後 審判長指定文本確認評議期日

憲法法庭停擺近一年後，於今天下午3點判決《憲訴法》修正案違憲並失效，媒體問及選在這個時間點宣布的原因，許碧惠說明，本案申請人是在114年1月15日提出申請，憲法法庭在同年5月12日舉行說明會，5月14日決議受理，因為本件受理要件評議跟評決的門檻，還有違憲與否的實體審查事項，均是極度重要且具高度的爭議性，加上有3位大法官表示拒絕參與評議，所以影響本件評議的進行。

廣告 廣告

許碧惠進一步指出，依審理規則的相關規定，需要在一定時間以前指定文本確認評議期日，而此案是歷經了憲法法庭49次的審議評議跟說明會，大法官對於判決主文跟理由充分討論完畢，才由審判長於7日以前就指定今天是文本確認評議期日，所以一切都是按照審理的進度跟流程來進行。

憲法法庭宣判後將全面重啟？許碧惠：尊重審判獨立

此外，許碧惠也提到，目前憲法法庭中未終結的案件具體數字應該是432件，目前已經受理的案件則有96件。至於這次宣判以後，憲法法庭是否會「全面復活」，包含釋憲案或是立院提出的彈劾總統案，未來是否都能夠處理？她則回應，由於案件是否進行審理宣判，是憲法法庭審判的核心範疇，司法行政基於尊重審判獨立，不方便表示意見。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

憲法法庭硬起來宣布藍白《憲訴法》違憲！自救恢復運作 回顧停擺原因

憲法法庭判憲訴法違憲 立法程序有重大瑕疵、牴觸憲法即日起失效

綠支持連署廢憲訴法公投 藍批「大惡罷2.0」