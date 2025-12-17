憲法法庭無法運作是總統沒提名？ 綠黨團：是國會通通否決提名人選

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱17日表示，憲法法庭被癱瘓不是因為總統不提名，也不完全是因為立法院不審查，立法院只是通通否決而已。（本報資料照片）

由於總統提名的大法官人選遭立法院杯葛，再加上《憲訴法》修正案影響，憲法法庭因大法官人數不足無法運作，但癱瘓至今卻成為行政、立法互相指責的焦點；面對在野質疑總統未依期限提交大法官提名名單，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱17日表示，憲法法庭被癱瘓不是因為總統不提名，也不完全是因為立法院不審查，立法院只是通通否決而已。

國民黨立委翁曉玲16日強調「憲法法庭並沒有被癱瘓」，無法運作是因賴總統沒有提出適當人選，至今未提出第3波名單已經失職。

廣告 廣告

對此鍾佳濱表示，憲法法庭被癱瘓不是來自於不提名或不通過，事實上在憲訴法修改之前，總統也有多次提名，過去歷屆國會也都會對大法官提名人選進行審查，因此並沒有過去所謂的不提名或者是不審查的前例。

他指出，《憲訴法》的惡修直接造成立法權去侵犯了司法權，而立法院作為一個憲政機關，它侵犯憲政機關司法院對於它內部規範的制定權，所以這是最根本的原因，憲法法庭被癱瘓不是因為總統不提名，也不完全是因為立法院不審查，「立法院只是通通否決而已」。

鍾佳濱表示，問題不在於提名跟審查否決，而是因為《憲訴法》在去年12月時被國民黨、民眾黨大幅惡修，嚴重侵犯到另一憲政機關的職權，這有待大法官進行解釋。

【看原文連結】