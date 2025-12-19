憲法法庭爆內戰！《憲訴法》修正案被判決違憲 3名大法官拒評議：5人判決無效

憲法法庭。李政龍攝



憲法法庭今天認定，藍白立委合力通過的《憲法訴訟法》修正案的立法程序有重大瑕疵，且違反《憲法》分立原則，判決違憲，讓僅存8名大法官的憲法法庭復活。不過，大法官內戰卻浮上檯面，原本持反對立場的3名大法官拒絕參與評議，導致僅有5名大法官署名，3名大法官旋即共同提出不同意該判決的公開法律意見書，直指憲法法庭未經合法組成，嚴正質疑判決合法性。

據了解，本案僅有謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥等5位大法官署名公布，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3名大法官隨即共同提出一份不同意該判決的公開法律意見書，直指憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限，並就該判決的合法性提出嚴正質疑。

蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3名大法官在意見書中強調，憲法法庭未依法合法組成時，自始不具審判權，由5位大法官署名作成之判決，依法不生效力。3名大法官指出，憲法法庭是否具有作成判決的權限，關鍵在於法庭本身客觀上是否依法合法成立，而不在判決內容如何試圖「自圓其說」。

根據今年初修正生效的《憲訴法》明文規定，憲法法庭作成判決須有大法官至少10人，目前在任大法官僅8人，依法無從成立憲法法庭。

意見書指出，修正後的《憲訴法》新規定，為總統明令公布的有效法律，非經立法院依法變更、廢止，或由合法組成的憲法法庭依法宣告其失效前，對憲法法庭及大法官都具有絕對拘束力；即便成為《憲法》審查標的，其效力亦不因此喪失或「暫停」。

意見書認為，由5位大法官署名作成的「114年憲判字第1號判決」，形式上一望即知不符法定人數要件，屬顯然無效。

3名大法官強調，大法官或憲法法庭不具所謂「組織自主權」，也無從用「程序自主權」為名，自行決定或變更憲法法庭合法組成要件的權限。

此外，針對有特殊急迫性或時限性案件，法理上原可考慮類推適用《憲訴法》第30條第5項規定，作為例外依法合法組成憲法法庭之可能途徑，但這項見解，並未獲得其他大法官支持，未被採行。

3名大法官認為，對於憲法法庭無法正常運作之現實困境，意見書認為根源在於大法官缺額之事實層面，根本解決之道，應在於依《憲法》程序補足大法官缺額。

