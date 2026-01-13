憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及

繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」

憲法法庭。（圖／中天新聞）

律師葉慶元表示，一位前任大法官看到憲法法庭謝銘洋、尤伯祥等五位大法官無視憲法訴訟法的規定，硬是在不足額的情況下進行審判，忍不住執筆投書勸諫，「不過，可以想像，講了也是白講！」

憲法法庭。（圖／報系資料照）

這名大法官以「生公」為筆名投書《聯合報》，他指出，大法官現有總額共計8人，3位大法官具有睿知，既有不同意見，拒絕參與評議，是當然之舉。大法官要使判決成立有效，「要嘛就說服其中一人參與評議，要嘛以拖代變，怎可逕行公布不成立的判決？」「生公」認為，事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎？呼籲五位大法官們做個好榜樣。

