憲法法庭癱瘓中... 法條生效後行政能不執行？ 律師警告三大風險
[Newtalk新聞] 法院周五（5 日）否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰表態，財劃法會依法公布，但行政機關絕不會按照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算。對此，成功大學電機系教授李忠憲表示，法律公布、卻不執行：台灣走進一個安靜卻危險的憲政臨界點。
李忠憲表示，「比較不擴權、比較不衝突」。乍看像是一種折衷，但其實正好相反：這一刻已對整個法律體系造成直接挑戰。有人認為，這樣做能「降低傷害」，但任何懂憲政的人都知道：行政選擇性執法，比惡法本身更可怕。法律一旦公布，行政就有依法執行的義務。而「不執行」這一步，真正破壞的不是某一部法律，而是整個法律體系的權威與可預測性。
「今天能不執行這一部，明天是否能不執行下一部？法律從命令變成選擇題，法治正式被人治取代。」李忠憲指出，台灣不是威瑪，但正在出現「威瑪式的結構裂縫」，針對有人批評是危言聳聽、錯誤類比。但今天情勢已很清楚：這不是抽象類比，而是制度事實。重點並不是納粹的崛起，而是中華民國憲法跟威瑪憲法一樣走到終結，這不是正在發生的事情嗎？
此外，律師黃帝穎今（7）日也在臉書痛批，面對藍白推動的「違憲惡法」，行政院不應副署、讓其生效。並強調，若惡法公布後選擇不執行，恐引發嚴重的憲政實務危機，「這不是降低傷害，而是對整個法律體系的直接挑戰。」
黃帝穎解釋，憲法法庭目前癱瘓，行政院有責任守護憲政秩序，「不副署違憲惡法，就是維護民主憲政。」他指出，立法院若認為行政院處置不當，可依憲法增修條文提出不信任案；若立院不敢提，就代表行政院基於憲法理由不副署，具備正當性。
針對部分主張「公布後不執行」的方案，黃帝穎嚴正示警，看似折衷，實則更危險，此將導致三大實務風險，強調「違憲惡法根本就不應該生效」，行政院長應以不副署，捍衛民主憲政：
一、總統公佈後即是有效法律，公務員有「依法行政」壓力，會與決策不執行的政務官產生內部矛盾。
二、有效法律卻不執行，利害關係人提起行政訴訟，行政機關被判敗訴風險甚高。
三、有效法律卻不執行，如屬給付行政，則決策不執行的政務官，將面臨藍白或得利民眾向檢察官告發「抑留剋扣罪」。
李忠憲指出，民主國家不怕犯錯，因錯誤可以被程序修正。真正可怕的是：制度開始相信「不面對錯誤，也能維持秩序」，並比喻為大樓失火，「那一刻，火已經在燒，只是警報器被按了靜音，而整座大樓的命運，從此變得不可逆」；如今，行政院選擇走「公布但不執行」的路，台灣已正式進入這種「安靜卻危險」的時刻。
更多Newtalk新聞報導
新版財劃法覆議失敗「府院不採不公布不副署方式」行政院將不執行
主唱涉性侵道歉想用「犯錯」帶過！ 經紀人火大：你的聲明寫得非常爛
其他人也在看
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 273
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 6
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 154
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 99
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 257
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 13
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 23
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 329
不是西瓜烏龍！張員瑛AAA「連喝兩杯眼睛發亮」同款手搖曝光秒衝熱搜
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮首次移師台灣舉辦，典禮由IVE成員張員瑛聯手2PM李俊昊主持。張員瑛先前喝的「西瓜烏龍」引起熱潮，如今又再度展現「帶貨女王」威力，一口氣連喝兩杯「老賴茶棧」，飲料品項也被公開了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 378
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 32
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 11
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 12
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度
即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。民視 ・ 18 小時前 ・ 1
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 23 小時前 ・ 176
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 270
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 57