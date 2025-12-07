憲法法庭癱瘓中... 法條生效後行政能不執行？ 律師警告三大風險

行政院長卓榮泰今（5）天傍晚接受廣播節目「寶島全世界」專訪。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 法院周五（5 日）否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰表態，財劃法會依法公布，但行政機關絕不會按照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算。對此，成功大學電機系教授李忠憲表示，法律公布、卻不執行：台灣走進一個安靜卻危險的憲政臨界點。

李忠憲表示，「比較不擴權、比較不衝突」。乍看像是一種折衷，但其實正好相反：這一刻已對整個法律體系造成直接挑戰。有人認為，這樣做能「降低傷害」，但任何懂憲政的人都知道：行政選擇性執法，比惡法本身更可怕。法律一旦公布，行政就有依法執行的義務。而「不執行」這一步，真正破壞的不是某一部法律，而是整個法律體系的權威與可預測性。

「今天能不執行這一部，明天是否能不執行下一部？法律從命令變成選擇題，法治正式被人治取代。」李忠憲指出，台灣不是威瑪，但正在出現「威瑪式的結構裂縫」，針對有人批評是危言聳聽、錯誤類比。但今天情勢已很清楚：這不是抽象類比，而是制度事實。重點並不是納粹的崛起，而是中華民國憲法跟威瑪憲法一樣走到終結，這不是正在發生的事情嗎？

此外，律師黃帝穎今（7）日也在臉書痛批，面對藍白推動的「違憲惡法」，行政院不應副署、讓其生效。並強調，若惡法公布後選擇不執行，恐引發嚴重的憲政實務危機，「這不是降低傷害，而是對整個法律體系的直接挑戰。」

黃帝穎解釋，憲法法庭目前癱瘓，行政院有責任守護憲政秩序，「不副署違憲惡法，就是維護民主憲政。」他指出，立法院若認為行政院處置不當，可依憲法增修條文提出不信任案；若立院不敢提，就代表行政院基於憲法理由不副署，具備正當性。

針對部分主張「公布後不執行」的方案，黃帝穎嚴正示警，看似折衷，實則更危險，此將導致三大實務風險，強調「違憲惡法根本就不應該生效」，行政院長應以不副署，捍衛民主憲政：

一、總統公佈後即是有效法律，公務員有「依法行政」壓力，會與決策不執行的政務官產生內部矛盾。

二、有效法律卻不執行，利害關係人提起行政訴訟，行政機關被判敗訴風險甚高。

三、有效法律卻不執行，如屬給付行政，則決策不執行的政務官，將面臨藍白或得利民眾向檢察官告發「抑留剋扣罪」。

李忠憲指出，民主國家不怕犯錯，因錯誤可以被程序修正。真正可怕的是：制度開始相信「不面對錯誤，也能維持秩序」，並比喻為大樓失火，「那一刻，火已經在燒，只是警報器被按了靜音，而整座大樓的命運，從此變得不可逆」；如今，行政院選擇走「公布但不執行」的路，台灣已正式進入這種「安靜卻危險」的時刻。

