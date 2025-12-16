憲法法庭癱瘓中！翁達瑞拋1招反擊：總統應拒絕公佈立法院通過的法律

記者楊士誼／台北報導

憲法法庭仍持續癱瘓中，旅美教授翁達瑞今（16）日表示，國民黨是「立法獨裁」的元兇，民進黨落入圈套與大法官的不抗拒也成為幫兇。他建議，針對立法院通過的所有法律，總統都要拒絕公布，並責成行政院以「憲政權限被侵害」為由聲請釋憲。他直言，國民黨遂行立法獨裁，民進黨就利用被架空的釋憲反制，讓立法院通過的違憲法律永不見天日，只要行政權不再配合，司法權就很難怠惰。

翁達瑞指出，立法獨裁是立法院為所欲為，不管通過的法律有多荒唐，總統只能在文到十日內公布，而且沒有聲請釋憲的救濟途徑，因為大法官的席次不足開庭門檻。立法獨裁不應發生在三權分立的民主國家。若無行政權的配合與司法權的怠惰，立法權不可能獨裁。他直言，掌控國會的國民黨是立法獨裁的元兇，執政的民進黨與中立的大法官則是幫兇。他表示，國民黨提案將釋憲開庭門檻提高到十席。國民黨提案時，已經知道有七席大法官將任滿。

翁達瑞續指，憲訴法修正後，只要藍白拒絕行使新任大法官的同意權，就可架空大法官，修正案可癱瘓釋憲法庭的運作，顯然有違憲疑慮。為了避免修正案被判定違憲，國民黨將生效日期訂在公布當天，沒有緩衝期。「這個生效日期是國民黨的詭計，可確保修正的憲訴法不被判定違憲」。而憲訴法修正案通過後，行政院覆議仍被立法院否決。根據憲法規定，卓榮泰副署後呈請總統公布，時間是今年1月23日。公布時，總統將生效日訂在1月25日，讓行政院有兩天聲請釋憲。問題是，新法載明公布即生效，總統指定的生效日期不算數。而新法在公布時就生效，釋憲案要十席大法官才能開庭，因此釋憲案無法審理，修正後的憲訴法也不被判定違憲。

翁達瑞批評，政府落入國民黨的圈套而不自知，公布修正後的憲訴法，所有釋憲案都適用新的門檻，聲請釋憲只是白費功夫，根本無法阻擋立法獨裁。若無行政權配合公布修正後的憲訴法，大法官的職權不會被架空，國民黨也不可能在立法院為所欲為。「就實質效果而言，行政權的配合算是立法獨裁的幫兇」。新版憲訴法公布後，大法官就停止了所有釋憲案審理，大法官只是柔順接受，並未積極尋求反制之道。而通過新版憲訴法的當下，釋憲開庭門檻還是三分之二的大法官席次，根據法不溯既往原則，新版憲訴法的釋憲案不受開庭門檻約束，就算大法官只剩八席，仍可判決新版憲訴法是否違憲。

翁達瑞也表示，但修正後的憲訴法有公布即生效的條文。只要總統公布，舊的門檻就不適用，因為國民黨杯葛新任大法官的同意權，修法後的開庭門檻又達不到；面對司法權被架空，三席大法官柔順接受，另五席也未強烈抗拒。「司法權的怠惰助長了立法權的胡作非為，也算立法獨裁的幫兇」。

翁達瑞認為，國民黨正享受立法獨裁，不可能自廢武功，僵局的解套只能靠民進黨。他建議，針對立法院通過的所有法律，總統都要拒絕公布，並責成行政院以「憲政權限被侵害」為由聲請釋憲。雖然釋憲聲請只能在法律生效後才提出，但侵害憲政權限的法律不在此限。立法獨裁通過的法律違反三權分立的憲政規範，侵害了行政與司法的憲法權限，可在生效前就聲請釋憲。翁達瑞也強調，這是以其人之道還治其人之身的解套。國民黨遂行立法獨裁，民進黨就利用被架空的釋憲反制，讓立法院通過的違憲法律永不見天日。「只要行政權不再配合，司法權就很難繼續怠惰，當行政權與司法權都停止扮演立法獨裁的幫兇，立法權就無獨裁的空間」。

