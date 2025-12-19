憲法法庭癱瘓1年多！「憲訴法」今被宣告違憲 即日起回復修法前狀況

司法院今（19）日下午舉行憲法法庭114年憲判字第1號判決「憲法訴訟法案」記者會，因《憲訴法》修正條文規定，大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，依法，目前8位大法官無法作成違憲判決。對此，憲法法庭今午後判決違憲，即刻失效，回復修法前狀況。

大法官人事案引發朝野對立，總統賴清德兩波大法官提名7人名單，全數遭在野藍白黨團封殺，在前司法院長許宗力等7名大法官卸任後，目前大法官僅有8人，自去年10月底「113憲判字11號」判決後，已超過1年多無法作出任何判決，僅做出受理或不受理裁定，形同癱瘓。據《中央社》報導，截至今年11月底，尚有473件未結案件。

立法院藍白黨團在去年12月20日聯手通過《憲訴法》第30條修正案，拉高大法官評決門檻，而後《憲訴法》於今年1月23日修正公布。今判決出爐，憲法法庭認爲，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

