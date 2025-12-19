憲法法庭癱瘓1年被判違憲 律師諷「藍白應樂見」化解不敢倒閣的政治壓力

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白去年聯手通過憲訴法，導致憲法法庭癱瘓一年，今（19）日遭認定修法違憲。對此，曾任民進黨發言人的律師黃帝穎表示，藍白憲訴法違憲再度被憲法法庭打臉，「藍白應該樂見憲法法庭重啟，化解不副署後藍白不敢倒閣的政治壓力」。

律師黃帝穎認為，「藍白應該樂見憲法法庭重啟，化解不副署後藍白不敢倒閣的政治壓力」。（資料照）

憲法訴訟法修正案去年1月23日在藍白人數優勢下通過，當中明定參與評議之大法官人數不得低於10人；同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人；若人數未達標準無法評議，過半大法官可裁定不受理，導致憲法法庭實務運作困難。

憲法法庭今日下午公布114年憲判字第1號判決，認定立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

黃帝穎在臉書上表示，憲法法庭今天宣判藍白「憲訴法」修高門檻導致憲法法庭癱瘓「違憲」，等於重啟憲法法庭。台灣是全球民主國家唯一憲法法庭被癱瘓的國家，今天劃下歷史句點，回歸權力分立憲政常軌

黃帝穎提到，藍白不滿閣揆「不副署」違憲惡法，一下違憲移送監院彈劾閣揆、一下提出人數不夠3分之2門檻的總統彈劾，一再打假球，轉移不敢倒閣的心虛。今天憲法法庭重啟，往後違憲爭議法律回歸憲法法庭審查，不再全靠閣揆「不副署」把關民主憲政，這對不敢倒閣的藍白是解脫！

