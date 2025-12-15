憲法法庭癱瘓400天！ 行政院、立院「卡死」無解 行政院不副署 鍾佳濱：民進黨已做好被倒閣的準備
因應在野黨頻推《財劃法》、反年改等爭議法案，身兼民進黨主席的總統賴清德上週邀集51位黨內立委，召開「便當會」商討應對方式並達成共識，行政院長卓榮泰行使「不副署權」，拒絕副署立法院通過的財劃法與反年改法案。這是中華民國史上第二次行政院長不副署，上一次為1990年代郝柏村針對蔣仲苓人事案。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今日（15日）受訪表示，黨團已做好被倒閣的準備。
卓榮泰發黑白照：成為憲政秩序捍衛者
卓榮泰今日一早在社群媒體發布黑白照片，表示今年是他投入公職40年（1985-2025），要「爭自由護人權，成為憲政秩序的捍衛者」。
什麼是「不副署權」？憲法37條的歷史演變
鍾佳濱詳細說明副署權的憲政意義。根據憲法本文第37條，「總統公佈法律發佈命令，需經行政院院長副署」。
他指出，1946年制定憲法時，總統由國民大會間接選舉產生，行政院長需立法院過半同意才能任命，因此總統較偏向虛位元首，行政院對立法院負責，「副署權就是讓負政治責任的人簽名」。
94年、97年修憲改變權力結構
鍾佳濱表示，1994年李登輝前總統修憲，將總統改為直選，同時限制閣揆副署權在「人事命令以外」。1997年修憲後，立法院對閣揆的同意權也取消，總統直接任命行政院長。
「這個時候閣揆的副署權，基本上就已經擺脫了過去要區隔總統是虛位的概念，」鍾佳濱說，「但憲法本文37條還在，法律的部分閣揆副署權沒有做限制。」
他強調，雖然行政院長由總統任命，但行政院仍對立法院負責，「副署權在公佈法律這個部分的副署，還是留有內閣制的精神，閣揆對國會通過的法律有一定的權利。」
為何反對財劃法？「執行會違反公債法」
鍾佳濱解釋，財劃法的問題在於法律競合。他用繞口令形容：「公務員不執行法律是違法，但也不能執行違法。」
「政府如果要執行這部新的財劃法，會違反公債法，超過舉債上限，」鍾佳濱說，「這個法律之間有競合，這叫法規範違憲的問題，應該叫憲法法庭來判斷。」
他質疑，立法院修財劃法時，藍白陣營「只是要他們在中央統籌拿到的部分」，並未討論是否會超過公債法15%上限。
反年改爭議：世代不公、職業不公
退撫制度vs.保險制度
鍾佳濱澄清，外界常混淆公教人員的保險與退休制度。「我們有公教人員保險法，那是保險。但反年改談的是公務員和教育人員的退休撫卹法，那是退休，」他說，這就像勞保與勞退的差別。
在職提撥、退休多領的矛盾
他指出，公教退休制度應該「自己提自己領」，但反年改造成的結果是，「退休的人如果不少領，在職人要多提。如果退休的人繼續領多，現在在職人繳了之後，等他退休的時候就沒得領。」
鍾佳濱用水池比喻，「現在退休人沒有在往水池裡面灌水了，現在在職的公教人員在存。如果退休的人領太多，最可憐的是在職的人，離退休越久的人風險越高。」
勞工1048萬 vs. 公教58萬
在職業公平方面，鍾佳濱提出數據：「勞工有1048萬人，公教人員目前有58萬人，差了快二十倍。」
他說，政府用來填補勞保和公教退休的費用都是五千多億，「你覺得換成你是民選的政黨，不管你是哪一個政黨，你要怎麼做？多的要顧、少的要顧，但你不能以少而害多。」
「這個不是說誰的票不誰的票的問題，因為只要你是想要執政的政黨，你當然不能說我是靠這些人的票當選的，那其他人我不管，那就等著下次選舉被換掉，因為人民會看，錢是大家繳的。」
為何不走覆議釋憲？憲法法庭已癱瘓400天
過往立法院通過爭議法案，行政院通常會先副署讓總統公布法律，再提出覆議，覆議不成就提釋憲並聲請暫時處分。為何這次直接不副署，不讓法律公布？
去年12月憲法法庭被癱瘓
鍾佳濱表示，「去年12月，憲法法庭就被癱瘓了。」他說，國會多數修惡憲法訴訟法，導致憲法法庭實質癱瘓。
黃暐瀚指出，「現在只剩八個大法官，是要九個才能開會，要十個才能決議，」鍾佳濱說，「這400天受損最嚴重的是人民，因為人民很多在個案上的審判救濟，沒有辦法透過法官提釋憲。」
鍾佳濱舉例，高虹安案的法官幫她提釋憲也無法審理。
大法官提名兩次全數封殺
對於黃國昌要求總統提名「社會能接受的大法官」，鍾佳濱回應，「總統已經提了兩次，兩次都是全數封殺。難不成兩次提的都沒有半個可以用嗎？」實際上「每一個就是大炮小鳥，通通封殺。」
去年有憲法法庭時的對比
鍾佳濱說，去年立法院職權行使法通過時，民進黨黨團申請釋憲並聲請暫時處分，「憲法法庭一受理，馬上很快就暫停它的適用。所以藐視國會罪、立法院調查權、國情報告即問即答，通通不能用。」
「今天兩個吵架，有個第三方我們找他找公道。結果公正的第三者不在了，那就是你說你的、我說我的，」他說，「既然沒有公道的第三人，那就雙方各執一詞。」
不副署只是踩煞車 解決之道在倒閣重選
鍾佳濱強調，不副署只能「踩煞車」，讓失速列車不要繼續開，「就像暫時處分一樣，讓這個法律暫時不要產生不可挽回的後果。但有沒有解決誰對誰錯？沒有。」
兩種仲裁機制：憲法法庭與國民意志
他指出，在憲政體制中，只有兩個機關可以判斷誰對誰錯，「一個是憲法法庭，一個是國民意志。」
「全體國民怎麼判斷？就是透過倒閣解散國會重新選舉，讓人民用選票來說，到底這些事情誰對誰錯」鍾佳濱說，「人民是國民意志，是最後的仲裁者。」
民進黨已做好倒閣準備
鍾佳濱證實，上週五便當會做成不副署決定時，「已經也做好了被國會提倒閣的準備。」
他表示，去年立法院職權行使法修法時，黨團就曾考慮這個選項。「以我來講，我個人，其他人我不知道怎麼想，但是去年立法院那時候亂來的時候，我想說那乾脆重選算了，」鍾佳濱說，「那時候提覆議第一次不成的時候，我就想說要不要就倒閣重選算了。」
院際調解破局 韓國瑜婉拒茶敘
總統賴清德援引憲法第44條「院際調解權」，邀請相關院長茶敘，但立法院長韓國瑜上週五宣布不參加。
憲法44條：總統得召集院長會商
憲法第44條規定，「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」
韓國瑜的理由是立法院為合議制，他無法代表立法院做決定。
鍾佳濱：先說要茶敘又婉拒
鍾佳濱對此表示不解，「總統邀請本來要用憲法第44條院際調解權，但韓院長可能覺得太正式了，所以他說用茶敘比較不拘行事，總統也答應了。結果正式發函過去說來茶敘，他又說他不能代表立法院。」
他說，韓院長的顧慮可以理解，「他確實不能代表立法院，他連國民黨黨團都沒有辦法決定，我們在幾次朝野協商看得很清楚。」但「到底是什麼意思？」
鍾佳濱解釋，憲法44條的院際調解權在過去憲法設計中，「只是虛位元首的一種象徵性權力，本來就是一個總統可以來提的」，院長「來或不來你們看著辦。」
柯建銘總召起初有異見 最終達成共識
媒體報導上週五便當會中，民進黨立院黨團總召柯建銘對不副署有異見。
鍾佳濱回應，柯建銘「對於憲法的認知，副署權的作用是對總統跟閣揆之間。」他說，柯總召從憲法本文架構來談，「但現在很多學者的主張，是從增修條文之後的變遷。」
「憲法不是死的，憲法是活的，他會隨著你的修改或實際施行做調整，」鍾佳濱說，「副署權在施行過程中被彰顯出來，不是對總統，是對立法院。」
他強調，「民主制度就是這樣，決定前大家可以不同意見，多數決之後大家共同遵守，我想這是基本素養。」
綠白合傳言？鍾佳濱：黃國昌2月1日後不是黨團了
針對傳言民進黨可能換掉柯建銘尋求綠白合，黃國昌回應「少來不用啦，我們才不要跟你這個民進黨合作」。
鍾佳濱回應：「聽到黃國昌黨主席說這個話，他的立委職務在他們內規好像是到一月三十一號，所以這個白，關鍵好像在他身上。但他明年二月一號之後就不是立法院黨團了，這個事情也不用他操煩了。」
他補充，民眾黨的權力結構「其實也是很微妙的」，因為前任黨主席頻頻對黃國昌表達評論評價。
蔡其昌接總召？黨團自主決定
對於蔡其昌可能接任總召的傳言，鍾佳濱表示，「第一黨團自主，黨團的總召任期都明明有規定，總召是一年，任期到了可以尋求黨團支持繼續續任。」
他說，「目前51位黨團成員當中，其昌當過副院長，資歷、資望、分量夠，政治上是夠的。至於未來有沒有可能性，那未來也很難講，因為接下來任期還有兩年，而且最重要的民眾黨會不會大洗牌，這個很難說。」
37位區域立委須回選區 鍾佳濱：去年就想過重選
如果真的倒閣解散國會，37位區域立委必須回選區競選。鍾佳濱說，「以我來講，我個人其他人我不知道怎麼想，但是去年立法院那時候亂來的時候，我想說那乾脆重選算了。」
他說明，修憲時參考法國第五共和經驗，「新當選的總統跟國會多數不同黨，那時候左右共治怎麼辦？總理跟總統不合。」法國的制度是「總統新上來之後，我就把國會解散，讓人民說，你選了我當總統，可是國會沒有改選，國會是舊的民意，我是最新的民意。」
「訴諸民意來做定奪，這個不是沒有先例，在其他國家不是沒有先例的」鍾佳濱說。
