憲法法庭目無法紀？謝寒冰：若能政黨輪替要把他抓起來

賴清德(右)與行政院長卓榮泰(左)不依法制，片面推翻國會修法，引發輿論撻伐。（示意圖／資料照／姚志平攝）

憲法法庭5位大法官宣告新修《憲訴法》違憲、即起失效，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，藍委徐巧芯諷「萊爾數學：5>6」。媒體人謝寒冰直言，這決議形同宣告大法官可自把自為，賴清德已經完全目無法紀，不理正常程序，若能政黨輪替，這人要抓起來。

謝寒冰21日在《新聞大白話》節目表示，這開了台灣憲政史一大奇蹟，大法官竟然可以自己決定「憲訴法對我無效」？理由是憲訴法限制了大法官執行他們的任務，所以判定它無效。如果這種理由可以通的話，他在告訴你：就算大法官只剩一個人，他都可以自己決定！

廣告 廣告

「這還得了？你確定台灣現在行的叫憲政嗎？他們在鬼扯什麼？」謝寒冰指出，其實現存大法官只剩8個人，這次贊成的5個人，他們不是學刑法，就是學民法，真正學跟憲法比較相關的公法的，是那反對的3個大法官的其中2個！所以是對公法根本不專業的這5個人，決定了對公法專業的那2個人的意見是無效的，這個就厲害了。而且現在明明有3個大法官說no，說這個會議本身就是無效的。

謝寒冰強調，根本沒有達到法定人數，就不能召開這個會議！結果還是開了，但違法會議做成的結果，會是可以執行的嗎？問題是現在怎麼去制衡他？因為民進黨一定會拿著雞毛當令箭，說憲訴法違憲、所以不遵守！

謝寒冰直言，包括之前的不副署，代表藍綠白已經沒有和解的可能性，大家就是對幹、硬碰到底，沒完沒了，因為這就是賴清德要的。說萊爾數學5大於6？不是這樣的，萊爾數學是：我永遠都要贏！不管結果是什麼，反正我就是贏；正常的程序贏不了？我就用不正常的程序贏你！現在就是跟你硬幹，完全違背法紀、目無法紀。賴清德這樣搞下去，假設真的能夠換黨執政，「這個人要被抓起來！」

【看原文連結】