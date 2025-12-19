憲法法庭硬起來宣布藍白《憲訴法》違憲！自救恢復運作 回顧停擺原因

由15名大法官組成的憲法法庭，2024年10月因許宗力等7名大法官屆退，只剩8人，藍白聯手於去年12月20日三讀通過《憲法訴訟法》修法，包括大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達15人時，總統應於2個月內補足提名；參與評議的大法官人數不得低於10人；作成違憲的宣告時，其大法官人數不得低於9人；依規定迴避的大法官人數超過7人以上時，未迴避的大法官應全體參與評議，經3/4同意始得作成判決或裁定，若未迴避的大法官人數低於7人時，不得審理案件。總統賴清德於今年1/23公布施行、1/25正式生效。

立法院去年底處理選罷法、憲法訴訟法和財劃法，藍綠互相爭搶主席台，最後藍白憑藉人數優勢，強勢將所有提案闖關。圖／台視新聞（資料畫面）

當時司法院批評，此修法造成「極少數即得制約多數」的情形，行政院也認為憲訴法修法將癱瘓憲法法庭，有窒礙難行之處，並提出覆議。移請立法院覆議後，1/10在立院進行投票表決，藍白聯手反對，最後覆議案遭否決。

今年1/10立院進行憲訴法覆議案表決，62票反對、51票贊成，覆議案遭否決。圖／台視新聞（資料畫面）

而賴清德2度提名新任大法官人選，都被藍白在立院封殺，造成只剩8名大法官的憲法法庭，根本無法達到修法後也就是違憲判決提高到10人開會、9人同意的法定門檻，導致這一年來8位大法官無法做出任何判決。

對此立委柯建銘等人聲請釋憲，今年5/14經大法官過半數同意正式受理。憲法法庭針對《憲法訴訟法》釋憲案作出判決，認定憲訴法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序以及權力分立原則，今日起失其效力，回到修法前的狀況，相當於憲法法庭「自救」、解決停擺問題。

