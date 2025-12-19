憲法法庭突圍！今宣告《憲訴法》修法條文違憲、即日起「失其效力」

記者楊佩琪、林盈君／台北報導

憲法法庭自《憲法訴訟法》三讀通過後，現有的8位大法官因人數不足，無法作成任何釋憲裁判，對此，柯建銘等51名立委聲請釋憲，今（19日）下午，憲法法庭召開「憲法法庭確認裁判文本評議」，針對《憲法訴訟法》釋憲案作出判決，其中提到「立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力」，並回到修法前狀況。

據了解，去年10月間，憲法法庭大法官有7名大法官卸任，由立法院修法提高門檻的《憲法訴訟法》三讀通過後，限制要有10位大法官才能評議，且作出違憲宣告判決時，則至少要有9人，因此目前現有的8位大法官，於2025年間無法做出任何判決，相當於停擺與空轉，加上總統賴清德兩度提名的14名大法官，均遭藍白立委杯葛。今（19日）下午，憲法法庭召開「憲法法庭確認裁判文本評議」做出最新判決，宣布《憲訴法》修法條文違憲。

中華民國114年1月23日修正公布之憲法訴訟法第4條第3項規定：「大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第5條第1項所定人數時，總統應於2個月內補足提名。」第30條第2項規定：「前項參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人。」第3項規定：「參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理之裁定。」第4項規定：「前2項參與人數與同意人數之規定，於憲法法庭依第43條為暫時處分之裁定、依第75條宣告彈劾成立、依第80條宣告政黨解散時，適用之。」第5項規定：「依本法第12條迴避之大法官人數超過7人以上時，未迴避之大法官應全體參與評議，經四分之三同意始得作成判決或裁定；第2項之規定不適用之。」第6項規定：「前項未迴避之大法官人數低於7人時，不得審理案件。」及第95條規定：「113年12月20日修正之條文，自公布日起施行。」立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

不過對此，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美三位大法官，隨即共同提出一份不同意該判決的公開法律意見書，直指憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限，並就該判決的合法性提出嚴正質疑。並認為由5位大法官署名作成的「114年憲判字第1號判決」，不符法定人數要件，且對於憲法法庭無法正常運作之現實困境，認為根源在於大法官缺額之事實層面，解決之道在於依憲法程序補足大法官缺額。

