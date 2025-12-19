憲法法庭突襲宣告憲訴法修法違憲 國民黨團：大法官淪袁世凱籌安會

對憲法法庭今宣告該修法違憲，立院國民黨團批，憲法法庭帶頭違法判決無效。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

立院年初三讀修正憲法訴訟法提高憲法法庭釋憲門檻，明訂至少10位大法官才能開庭，9位大法官同意才能作違憲宣告。但法令公布321天後，憲法法庭今以5人宣告該修法違憲。立院國民黨團批，憲法法庭帶頭違法判決無效。

國民黨立委翁曉玲表示，這次判決僅5位大法官現身作成，就算案憲訴法修法前規定（須由8位中2/3出席（6位），1/2同意才能做成憲法判決），這次作成的判決也是「違憲、違法的無效判決」，國人不需要去遵守。

至於後續要如何反制，國民黨團書記長羅智強表示，仍將優先啟動總統彈劾，畢竟當前所有無賴源頭就是總統賴清德，接下來會在全國展開彈劾總統公聽會，告訴國人，憲政時刻必須站出來守護。

羅智強揶揄，有一個想當袁世凱賴清德，怎麼可以沒有幫忙鼓吹的籌安會？如今大法官就成籌安會；為討好取悅無賴總統，大法官自甘墮落，作出依照新舊憲訴法都違法的判決，這是大法官之恥。

羅智強說，1915年袁世凱想當皇帝，有6位政界人士組籌安會公開呼籲支持遠程中華民國大皇帝，但袁當皇帝至少還找6個人，現在時代進步更絕了，賴清德想當皇帝，5個大法官就可以變籌安會

立法院年初修正憲法訴訟法提高釋憲門檻後，因大法官一次無法完成足額補提，憲法法庭停擺至今。但今天下午，憲法法庭以5位大法官出席會議方式，宣告年初憲法訴訟法修法違憲，再引發憲政爭議。

翁曉玲批評，今天嚴格來說，僅4位大法官就宣告憲訴法修正案違憲，這是很可恥的一件事；可預期未來所有重要憲法解釋，就只會有5位大法官參與評議，等於3位大法官就能決定重要釋憲案合憲與否。

翁曉玲更提到，這次憲法法庭還介入立法程序自主權，說憲訴法修法二、三讀程序有瑕疵，實際只證明，如今的大法官已經淪為賴政府獨裁者鷹犬，要捍衛、維護賴清德獨裁，遂行獨裁者意志。

翁曉玲也預告，目前還有公職人員選罷法修正案、今年度中央政府預算、財劃法修法、警察人員人事條例修正與軍人加給修法案等5案，遭民進黨政府聲請釋憲中，可預期這幾個案子大法官將因行政院認定違憲就宣告違憲。

「今天是中華民國憲政史上最黑暗一天」，翁曉玲憂心，未來只要賴政府不喜歡、不滿意的修法，行政院就提釋憲，由大法官作成違憲判決；之後立法院通過福國利民法案，只要民進黨不同意，都會宣告違憲，不會執行。

翁曉玲批評，大法官對憲訴法作成違憲判決，是宣告中華民國要走向納粹時代？所有權力都執政者一把抓，哪還有五權分立，只剩總統獨裁權；抗議大法官做出最糟糕、自肥、不知羞恥的判決。

羅智強批評，上週五賴清德用便當會取代國會，宣布清德宗登基；這週五籌安會就迫不及待宣示效忠，幫忙宣布立法院通過的法律違憲，賴皇帝可安心坐在輪椅上，籌安會保駕護航，譴責這5位違法判決的大法官。

羅智強說，對賴清德的彈劾已經啟動，如今也要把這5位大法官告訴全國國人，滿朝賴皮官員，以死豬不怕滾水燙的精神，為賴鋪大皇帝紅地毯，會走到全國告訴全國人民，憲政時刻守護憲法人人有責。

