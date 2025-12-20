憲法法庭突「復活」 盛治仁比喻傳神：管委會開會

沉寂一段時間的憲法法庭突「復活」，由呂太郎等5名大法官判決去年底修法通過的《憲法訴訟法》違憲，震驚法界、政界。隨後楊惠欽等3名大法官發出不同意見書，針對該判決提出嚴正質疑。雲朗觀光集團總經理盛治仁臉書PO文，以「管委會開會」做出傳神比喻。

謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞5位大法官認為，如果《憲訴法》規定導致大法官行使職權被封鎖、阻礙，或無法妥適宣示憲法內涵，即屬違背憲法賦予大法官職權，大法官不應受其拘束。

蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3位大法官隨即共同提出不同意該判決的公開法律意見書，指憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限。

《憲訴法》修正條文規定，大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人；作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。不過因人數始終補不齊（目前8人），依法憲法法庭無法作成違憲判決。

盛治仁以社區管委會比喻，他說管委會表示，因長期人數不足無法達到法定開會人數，為了捍衛社區生存發展權利，「決定以後不管出席幾人，決議就算合法」，特此公告周知。

網友留言嘲諷，以後不管幾個人開會，都可以通過了，「這不是獨裁什麼才叫獨裁」、「一個無能輸不起，又害怕失去權力的自大者」、「除了無言還是無言」。

