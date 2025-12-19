憲法法庭終於「復活」 民進黨團：人民權益重獲保障

癱瘓至今長達1年的憲法法庭今天（19日）復活，民進黨立院黨團說，看到人民的合憲權益終於恢復保障，感到非常欣慰。（圖／翻攝民進黨團臉書直播）

癱瘓至今長達1年的憲法法庭今天（19日）復活，正式宣告《憲訴法》修正案部分違憲。民進黨立法黨團舉行記者會表示，看到人民的合憲權益終於恢復保障，感到非常欣慰。對於藍白質疑大法官「淪為賴清德司法戒嚴的打手」，民進黨團書記長陳培瑜反批，這只是操作人民的話術。

陳培瑜說，藍白對今天憲判結果不滿意，「是不開心看人民權益獲得聲張嗎？不願意看到人民還有很多案子在等待憲法法庭的協助嗎？」如果是這樣的話，他們應該站出來跟人民交代，不要凡事劍指賴清德。

陳培瑜指出，藍白今早還在國會議場前面舉行反獨裁記者會，「台灣有沒有獨裁，他們非常清楚」。如果台灣今天是一個獨裁、帝制的社會，相信今天早上議場結束後，他們所有人應該都會被消失，所以台灣絕對不是一個獨裁的社會。

此外，陳培瑜也說，憲法法庭除了讓人民權益獲得保障，也是彈劾案很關鍵的角色，如果彈劾案有機會送出立法院的話，憲法法庭後續就可以處理，所以藍白他們自己非常清楚，說大法官淪為司法戒嚴的打手，「就只是話術、就只是遮羞布、就只是操弄人民的對於相關程序的不理解而已」。

民進黨立委范雲說，台灣民主化之後的憲法法庭，一直都是超越黨派，守護人民的利益。2024年，民進黨執政，憲法法庭通過「113年憲判字第7號」代理教師釋憲案，要求行政院、教育部保障代理教師勞動權益。

范雲續指，2017年，民進黨執政，大法官通過「釋字748號」婚姻平權釋憲案，讓同性別的二個人，能在台灣這塊土地上不只相愛，也能成婚；1996年，國民黨執政，因為兩位離婚的女人站出來提起釋憲，促成「釋字410號」，改變《民法》第1017條規定，過去，女人名下的財產，只有婚前繼承的才屬於自己；只要是婚後，名下的財產都歸丈夫所有。

范雲說，大法官釋憲、憲法法庭，不只是台灣民主的驕傲，更是弱勢人民、婦女、勞工、環保團體等爭取權益、推動社會進步的最後機制；也是處理院際爭議的最後防線。憲法法庭的恢復，事實上是人民的勝利。看到人民的合憲權益終於恢復保障，非常欣慰。



