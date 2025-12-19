憲法法庭行事曆露陷！ 推翻憲訴法修正案有預兆

憲法法庭今召開記者會。（圖／項程鎮攝）

憲法法庭目前已經超過1年未做出判決，然而在今日（12月19日）下午3時，將由憲法法庭書記廳庭長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞舉行記者會作成114年憲判字第1號判決，宣判《憲法訴訟法》於今年1月23日修正公布部份即日起均失效。

立法院2024年合力通過《憲法訴訟法》第30條修正案，提高大法官評決門檻，作成違憲宣告時，大法官人數不得低於9人，因此目前僅存的8名大法官按理來說並不能製成違憲判決，因此也讓憲法法庭癱瘓長達1年的時間。過去賴清德總統曾2度提出大法官人選名單力挽狂瀾，但均遭到立院阻攔。

不過今日司法院公布於今日下午3時舉辦記者會，宣判114年憲判字第1號判決。但其實從日前的司法院公布的行事曆中記錄將於19日召開「憲法法庭確認判決文本評議」，就可見端霓。

憲法法庭今日宣判，《憲法訴訟法》第4條第3項規定、第30條第2至6項規定以及第95條規定立法程序上有重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，即日起失其效力。今年1月23日修正公布前之《憲法訴訟法》第95條規定，於該規定本次修正公布後繼續適用。

