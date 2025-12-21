憲法法庭裁決《憲訴法》違憲 林濁水：朝野惡鬥恐加劇

憲法法庭19日裁決 《憲訴法》修法違憲，前立委林濁水認為，此舉恐讓憲政危機進一步升高。資料照，廖瑞祥攝



憲法法庭5名大法官19日做出裁決，宣判去年底國民黨、民眾黨聯手通過的《憲訴法》修法失效，憲法法庭書記廳廳長許碧惠指出，這個情況是極端例外。前立委林濁水今日（12/21）在臉書發文指出，若2028國會再度出現三黨不過半的情形，現在的例外狀態恐怕將成為常態現象，而藍綠白惡鬥不會因此告一段落，憲政危機還會再進一步升高。

近日5名大法官作出114年憲判第1號，認定去年底藍白聯手通過的憲訴法修法失效，外界認為這是被癱瘓了一年的憲法法庭自救。林濁水對此表示，大法官此舉是以為國家已處於例外情況，包括立法院通過憲訴法，硬性規定大法官評議人數、總統兩度提名大法官均全數遭到否決，以及現任三名大法官無理由持續缺席、杯葛評議，因此他們才挺身作出1號判決。

廣告 廣告

林濁水表示，問題在於這三項並存的例外情況，並不會因作出1號判決而改善變好，尤其是2028年若再選出三黨不過半的國會，例外現象將永久化，今日的例外現象，也將成為未來的常態現象。

林濁水進一步指出，包括戒嚴38年，以及德國威瑪共和末期，都是例外現象成為常態的先例，「絲毫沒有進一步推論出藍白決心走兩蔣或威瑪舊路的意思；但是要指出藍白綠惡鬥不只看不出會因大法官的判決而告一個段落，憲政危機不只將持續，而且惡劣狀況極可能進一步升高。」

更多太報報導

「台灣幸運也是脆弱」 王婉諭首發聲：絕不讓兇手奪走島嶼信任

急赴廈門為擋軍購預算？翁曉玲稱自費參訪遭惡意抹黑：勇往直前

海外中國網紅公布錄音 指共軍中間人欲收買批評台灣