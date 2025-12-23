憲法法庭裁決《憲訴法》違憲 黃國昌告發府院高層有人關說大法官

黃國昌到北檢告發府院高層。廖瑞祥攝



上週五(12/19)憲法法庭判決《憲法訴訟法》修正案違憲，然而現有的8大法官只有5位署名。事後有媒體批露曾有府院高層在大罷免時期，關說這次沒有署名的3位大法官之一蔡宗珍但踢到鐵板。對此，民眾黨主席黃國昌今(12/23)日上午前往台北地檢署告發有人妨害司法公正罪嫌，被告不明待查，同時呼籲北檢立刻嚴肅深入的偵辦，不要遇到綠色軟趴趴。

黃國昌表示，上個禮拜五，在所謂的憲法法院，有五位綠色司法獨夫，完全不顧法律規範，在判決組織不合法的情況下，悍然做出無效判決。這件事情，已經嚴重踐踏了台灣的民主憲政，跨越了憲政紅線。

過去這段時間，有非常多的學生，非常多的公民都在感慨，我們所謂的大法官和憲法法院，開一個會，連社區管會都不如。不足法定人數的情況下，竟然自己宣布自己不受法律任何拘束，愛怎麼幹就怎麼幹。

黃國昌話鋒一轉指出：「更讓人憤怒而遺憾的事情是，有三位大法官拒絕參與這個違法的組織，做出枉法的裁判，媒體清楚地披露、大刺刺地寫出來，我們的府院，指示政黨高層，去關說蔡宗珍。」

過去不法關說，在台灣，不是犯罪行為，「這種可恥的關說司法的行為，在今年5月的時候，台灣民眾黨和中國國民黨合作，已經完成三讀，總統也公告了，在台灣，關說司法是犯罪行為。他不僅僅是可恥的踐踏司法獨立的行為，更是刑事犯罪行為。」

黃國昌說，今天提出告發，請府院說清楚講明白，是誰去教唆、誰去指使、誰去要求哪一位黨政高層去關說蔡宗珍，這是刑事犯罪行為。他同時呼籲北檢立刻嚴肅深入的偵辦，不要遇到綠色軟趴趴，馬上傳喚蔡宗珍作證，「我相信以蔡大法官的風骨，不會來做偽證。蔡大法官，也請你發揮作為法官維護司法獨立公正審判，應該有的責任和義務，主動地和北檢說清楚講明白，誰找你關說。」

