憲法法庭要開庭！邱顯智收通知書 證實大法官將開說明會辯「性侵案追訴時效」

憲法法庭去年底宣告《憲法訴訟法》修正違憲後大復活，即使3名反對派大法官拒絕評議，仍連續出爐兩起判決。前時代力量黨主席、律師邱顯智今天在臉書證實收到憲法法庭開庭通知。根據他PO出的憲法法庭案號追查，大法官應是針對2起妨害性自主「追訴權時效」聲請案召開說明會，令人驚訝的是，其中一起竟是知名的謝姓藝術家性侵案，該案正是由邱顯智代理。不過案涉性侵，說明會應該不會公開。

邱顯智今天下午在臉書PO文證實接到憲法法庭通知書，他還說，「有一種案件..叫做收到開庭通知書就很高興的案件。」經《太報》調查，這次憲法法庭預計開庭的案件，分別是兩起妨害性主處案聲請自訴之裁定，主案為「112年度憲民字第384號」、併案為「114年度憲民字第691號」，兩案均是聲請法規範憲法審查，要挑戰的條文為《刑法》第80條。

據了解，主案「112年度憲民字第384號」的本案為律師蔡尚謙代理被害人的一起妨害性自主案件。該案件源於一名堂兄於1996年到1999年間，被控利用農曆過年、寒暑假及周六日時間，強制性交及強制猥褻堂妹（未滿14歲）4到6次，堂妹控告堂哥違反《刑法》強制性交罪及及強制猥褻罪。

不過，承辦地檢署鑑於追訴權時效最慢在2019年8月30日即已完成，認為堂妹直到2021年12月7日才提告，已罹於時效，因而處分不起訴。案經高檢署駁回再議，向法院聲請交付審判也被駁回。當事人因而聲請法規範憲法審查。

聲請書主張，《刑法》第80條規定之追訴權是否適用「罪刑法定主義」？追訴權於舊法時代（指2005年修法前），是否為表面上看似中立的法規範，卻造成 系統性不利 （對於受害的女性及兒童）之差別待遇？，追訴權於實際適用（前述對於遭受性侵害之女性及兒童），出現過度限制或明顯不公，以致適用上違 憲，對個案顯然過苛之情事。此外，現行司法制度所認定的追訴權，多有利於被告，造成特殊個案無法兼顧實質正義，顯然過苛，對女性及兒童造成雙重不 利影響的系統性歧視後果，在個案適用上明顯遠憲，也有違反《公民與政治權 利國際公約》、《消除對婦女一切形式歧視公約》及《兒童權利公約》。

另一起併案則為「114年度憲民字第691號」，這是律師邱顯智代理被害人的妨害性自主案件。

知名的謝姓藝術家被指在20多年前性侵一名未成年少女並拍攝胸部及撫摸猥褻，觸犯《刑法》強制性交及強制猥褻罪。被害人提告後，檢方認定，被控強制性交的犯行發生於2000年，被害人直到2023年7月18日才提告，已超過20年追訴權時效；涉強制猥褻的部分，也早超過10年追訴權時效，檢方處分不起訴，經高檢署駁回再議而確定。被害人聲請交付審判也遭駁回。謝姓藝術家發聲自認清白，實則只是超過追訴期。

併案聲請書主張，追訴權時效規定讓犯罪者在形式上豁免追訴或處罰，涉及的《憲法》權利為何？對於未成年的性犯罪受害者，請求國家追訴犯罪的權利，有沒有過度限制而違反比例原則或正當法律程序原則。追訴權時效對於未成年性犯罪受害者，是否系統性不利的差別待遇而違反平等原則？而針對法律變更後，推定為最有利行為人的規定，限制被害人請求國家追訴犯罪的權利，是否違反比例原則及正當法律程序原則？

根據《憲法訴訟法》第19條規定，憲法法庭審理案件認有必要時，得依職權或依聲請，通知當事人或關係人到庭說明、陳述意見，並得指定專家學者、機關或團體就相關問題提供專業意見或資料。目前已有「民間司改會」提出法庭之友意見書。

憲法法庭這次召開說明會，再度用行動宣告大法官已經動起來，不過8名大法官是否都會出席，是否再現內戰，外界都在等著看。

