憲法法庭要開會了！邱顯智臉書曝光開庭通知

憲法法庭又將有大動作，將以不公開說明會方式，審理未成年性侵被害人追訴期釋憲案。時代力量前黨主席，同時也是律師的邱顯智在臉書公布收到憲法法庭的說明會通知，證實將要出庭，也讓憲法法庭開庭審理案件曝光。

憲法法庭將針對「 性侵追訴時效」召開說明會（攝自憲法法庭官網）

這起釋憲案共涉及2件性侵案件。其中一案為1名少女在1999年暑假遭堂兄長期性侵，被害女童堂哥於1996年至1999年間的寒暑假、周末，涉強制性交、猥褻她共4至6次，但因被害人於2021年12月7日才提告，士林地院2022年9月30日駁回交付審判聲請，認為依舊法規定追訴權時效於2019年8月30日即已完成，提告時已超過《刑法》舊法的20年追訴期，檢方對加害者作成不起訴處分。

廣告 廣告

另一案被害人受害時年僅13歲，於2001年起至2004年遭「乾爹」知名藝術家性侵、猥褻，同樣因追訴時效規定，致時效完成無法對加害者究責，台北地院駁回自訴聲請。2位被害人分別委由律師主張，現行時效規定違反《憲法》平等及訴訟權與正當法律程序原則，請求大法官判決違憲。

邱顯智在臉書上貼文，寫到「剛剛，收到憲法法庭開庭通知…（有一種案件，叫做收到開庭通知書就很高興的案件），並附上開庭通知書截圖，他的身分為訴訟代理人，邱也證實是憲法法庭「說明會」。

憲法法庭將針對「 性侵追訴時效」召開說明會（攝自邱顯智臉書）

依憲訴法第19條規定，憲法法庭審理案件認有必要時，得依職權或依聲請，通知當事人或關係人到庭說明、陳述意見，並得指定專家學者、機關或團體就相關問題提供專業意見或資料。說明會不必然公開，由於「性侵案追訴時效」事涉性侵害案，憲法法庭說明會不公開。

對此司法院沒有進一步說明。謝銘洋等5位大法官在1月2日作成「115年憲判字第1號判決」後，此次挑選這個已推動修法的案件進行違憲審查，是要給行政院或立法院壓力，引發外界許多聯想。憲法法庭停擺期間，有3百多件聲請案未結，人民聲請案占大多數，占比逾九成，其中「性侵案追訴時效」最受矚目，多個民間團體也疾呼大法官開會。

延伸閱讀

憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及

5大法官爭議聲中再憲判 國民黨轟：法律從此賴清德說了算

轟憲法法庭成5人幫 吳宗憲：敢把憲法、退休金、人權給這種人解釋？