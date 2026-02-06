憲法法庭解決？綠緊盯李貞秀國籍爭議 謝龍介一句話酸爆

新任立委李貞秀。（本報系資料照）

民眾黨新科立委李貞秀近日因國籍爭議，近日引發各方議論，內政部長劉世芳昨(5日)對此表示，未來不會提供機密以上文件及個資給李，對於「解職爭議」可能要到憲法法庭處理。國民黨立委謝龍介今（6日）對此批評，一個政務官不幹正事，每天搗蛋、操弄意識形態，分裂台灣內部，這對台灣團結一點幫助都沒有。

謝龍介今在立法院接受媒體聯訪時表示，不曉得內政部不斷在這議題上攪和，監視人大法官也有簽署了，如何叫做沒有完成宣誓？那就繼續鬧吧，一個政務官不幹正事，每天搗蛋、炒弄意識形態，分裂台灣內部，這對台灣內部團結一點幫助都沒有。

廣告 廣告

謝龍介說，如果是法律沒有規範，那就請行政院勇敢地提出修法，如果認為兩岸人民關係條例不適用，那就勇敢提出修法，如果認為應該修憲，那也請賴清德大膽、公開地出來講必須修憲，怎麼修大家來討論。

至於可能送憲法法庭，謝龍介說，那就繼續鬥，表示執政黨就是想繼續鬥，但在野黨是不會畏懼的，我們會正面面對，也希望部長好好沉澱一下，國家還有很多正事需要她去做，社會還有很多弱勢的人需要她去照顧。

【看原文連結】