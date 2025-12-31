憲法法庭週五判決受矚 黃國昌斥：不具任何法律效力的廢紙

台灣民眾黨主席黃國昌。 圖：張良一 / 攝（資料照）

民眾黨今（31日）召開黨政聯繫會議，黨主席黃國昌表示，對於有媒體報導，本週五憲法法庭可能會對114年中央政府總預算釋憲案作出裁判，他痛斥5位大法官「綠色司法獨夫」，違憲召開的憲法法庭，所作出之判決就是不具任何法律效力的廢紙。

民眾黨發布新聞稿指出，今召開黨政聯繫會議，會中一開始，針對中共持續升高軍事威脅，我國本應務實強化自身防衛能力，保障國軍弟兄合理待遇、並確保既有軍購如期到貨，穩健增強戰力；然而，執政黨刻意模糊焦點，漠視台灣國防當前最根本、最迫切的問題，反而操作人民恐懼以掩蓋自身不依法行政的失職，成天高喊空洞的團結口號，勒索在野黨護航行政院違法編列的總預算案、以及內容不透明的1.25兆元的國防特別條例。黃國昌砲轟，民進黨這種操作戰爭恐懼掩蓋違法亂紀、把正當監督抹紅成中共同路人的低劣政治把戲，台灣人民不會上當，民眾黨更不會縱容。

黃國昌稱，建設國家、強化國防，本就不分黨派，但執政黨連最基本的依法編列預算都做不到，卻反過來指控在野黨不團結實在荒謬至極。面對共軍演習，賴清德政府真正該向國人交代的，是過去砸了7000億元軍購預算「錢付了、武器為什麼還沒來」，如今又要再追加一筆項目不明、內容不清的1.25兆元國防特別預算，請問賴清德的國防計畫，究竟是要買到武器，還是付錢就好？

黃國昌指出，行政院長卓榮泰至今仍不依法編列軍人加薪預算，嚴重打擊國軍弟兄士氣，綠委鍾佳濱更吃了誠實豆沙包，不小心說出執政黨的內心話「只有僱傭兵才是看酬勞去打仗」，原來在民進黨心裡，國軍「賣命是義務、沒有資格談保障」。

黃國昌強調，民眾黨絕對堅定捍衛軍警消權益，也正告執政黨若真的重視國防，賴清德就該赴立法院國情報告、若真的在乎國家建設和人民福祉，卓榮泰就該依法編列預算，虛心接受監督、不要再靠恐嚇、貼標籤治國，「Do your job」才是對國家、對人民最基本的負責。

黃國昌也提到，另據媒體報導，本週五5位綠色司法獨夫即將公布「115年憲判字第1號判決」，可能對114年中央政府總預算釋憲案作出裁判，他批，違憲召開的憲法法庭所作出之判決，就是不具任何法律效力的廢紙，所以才會心虛到不敢召開言詞辯論，5人躲在黑暗處恣意妄為，就算民進黨找了一批之前支持大惡罷的專家學者連署，意圖營造社會支持5位綠色司法獨夫的假象，但民意騙不了人。

黃國昌稱，身為法律人，看見近期一份美麗島電子報的民調，真的相當難過，結果顯示對於現在憲法法庭，認同的只有24%、不認同的高達60%，這數字非常可怕，代表此刻憲法法庭的公信力已經徹底崩盤、代表司法的社會信任度已經倒地不起、趴在地上。國家走到這樣子的局面，民眾黨沒有選擇，只有勇敢面對、勇敢戰鬥，當民進黨在胡搞亂政的時候，民眾黨要用最堅定的步伐、最具體的行動來捍衛台灣的民主憲政。

