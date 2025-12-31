憲法法庭週五又有新判決！黃國昌嗆：不具任何法律效力的廢紙

針對憲法法庭預計將在本週五對114年度中央政府總預算釋憲案作出裁判，民眾黨主席黃國昌今天（31日）痛批，違憲召開的憲法法庭所作出的判決，就是不具任何法律效力的廢紙。（資料照片／董孟航攝）

司法院代理院長謝銘洋等5位大法官19日署名公布「114年憲判字第1號判決」，讓憲法法庭復活，接著又公告憲法法庭將於本週五「確認裁判文本評議」，預計將對114年度中央總預算釋憲案作出判決。對此，民眾黨主席黃國昌今天（31日）痛批，違憲召開的憲法法庭所作出的判決，就是不具任何法律效力的廢紙。

針對憲法法庭預計將在本週五公布「115年憲判字第1號判決」，可能對114年度中央政府總預算釋憲案作出裁判，黃國昌批評，違憲召開的憲法法庭所作出之判決，就是不具任何法律效力的廢紙，所以才會心虛到不敢召開言詞辯論。

黃國昌直言，5位大法官躲在黑暗處恣意妄為，就算民進黨找了一批之前支持大惡罷的專家學者連署，意圖營造社會支持5位綠色司法獨夫的假象，但民意騙不了人。

黃國昌說，他身為法律人，看見近期一份美麗島電子報的民調，真的相當難過，結果顯示對於現在憲法法庭，認同的只有24%、不認同的高達60%，這數字非常可怕，代表此刻憲法法庭的公信力已經徹底崩盤、代表司法的社會信任度已經倒地不起、趴在地上。

黃國昌提到，國家走到這樣子的局面，民眾黨沒有選擇，只有勇敢面對、勇敢戰鬥，當民進黨在胡搞亂政的時候，民眾黨要用最堅定的步伐、最具體的行動來捍衛台灣的民主憲政。



