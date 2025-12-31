憲法法庭週五將推新判決？黃國昌轟公信力已崩盤：司法已倒地不起趴在地上

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

會議中針對司法院代理院長謝銘洋等5位大法官19日署名公布「114年憲判字第1號判決」後，讓憲法法庭復活，緊接著又公告，明年1月2日，憲法法庭將「確認裁判文本評議」。民眾黨今（31）日舉行黨政聯繫會議，民眾黨主席黃國昌痛批，看到美麗島電子報民調，結果顯示對於現在憲法法庭，認同的只有24%、不認同的高達60%，這個數字非常可怕，代表此刻憲法法庭的公信力已經徹底崩盤、代表司法的社會信任度已經倒地不起、趴在地上。國家走到這樣子的局面，民眾黨沒有選擇，只有勇敢面對、勇敢戰鬥，捍衛台灣的民主憲政。

黃國昌。（圖／資料照）

民眾黨指出，根據媒體報導，1月2日5位「綠色司法獨夫」即將公布「115年憲判字第1號判決」，可能對114年中央政府總預算釋憲案作出裁判，黃國昌批評，違憲召開的憲法法庭所作出之判決就是不具任何法律效力的廢紙，所以才會心虛到不敢召開言詞辯論，5個人躲在黑暗處恣意妄為，就算民進黨找了一批之前支持大惡罷的專家學者連署，意圖營造社會支持5位綠色司法獨夫的假象，但民意騙不了人。

黃國昌說，「我身為法律人，看見近期一份美麗島電子報的民調，真的相當難過」，結果顯示對於現在憲法法庭，認同的只有24%、不認同的高達60%，這個數字非常可怕，代表此刻憲法法庭的公信力已經徹底崩盤、代表司法的社會信任度已經倒地不起、趴在地上。國家走到這樣子的局面，台灣民眾黨沒有選擇，只有勇敢面對、勇敢戰鬥，當民進黨在胡搞亂政的時候，台灣民眾黨要用最堅定的步伐、最具體的行動來捍衛台灣的民主憲政。

黃國昌也表示，今日為2025年歲末，回顧過去一年，一路相挺的支持者、盡責的黨公職們，共同走過許多不容易的時刻，誠摯感謝每位夥伴面對外界的攻擊、誤解與壓力都沒有退縮、勇敢奮戰「大家這一年真的辛苦了」。展望明年、面對攸關台灣未來的2026年選舉，勢必會更加艱辛，但越是困難的時刻，越要彼此扶持、更加團結、群策群力。一個人走得快、一群人走得遠，只要「心存善念、盡力而為」堅持為人民說真話、做對的事，台灣民眾黨一定能走得更穩、更遠，不辜負所有支持者的期待。



