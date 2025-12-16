憲法法庭週五復活？翁曉玲強調「仍不能判決」：無法運作是總統的問題

針對憲法法庭本週五可能即將大復活，國民黨立委翁曉玲今（16日）受訪時表示，現在大法官仍未補滿10人，基本上憲法法庭不能做出任何判決。（資料照／鄒保祥攝）

針對憲法法庭本週五可能即將大復活，國民黨立委翁曉玲今（16日）受訪時表示，現在大法官仍未補滿10人，基本上憲法法庭不能做出任何判決，但若是統一解釋案，就有其可能性，大法官應遵守《憲訴法》規定。她也說，憲法法庭無法運作，不是立法院的問題，而是因為總統賴清德沒有提名第3波人選的問題，希望全國民眾都能瞭解。

《鏡報》獨家報導指出，憲法法庭目前僅有8位大法官，《憲法訴訟法》修正後，違憲判決的門檻提高到10人開會、9人同意，致使憲法法庭1年來無法做出任何判決。不過司法院公布的本週行事曆顯示，大法官預計在本週五19日召開「憲法法庭確認裁判文本評議」。有司法圈人士透露，憲法法庭即將大復活，大法官針對涉己的《憲法訴訟法》做出違憲與否判決的可能性極高，且預計在週五下午公布判決結果。

報導也稱，大法官也可能先試水溫，先針對「統一解釋法律及命令案件」案下手，因為按照《憲訴法》規定，統一解釋法律案的受理及評決門檻，與評議、判決、暫時處分門檻不同，只需要大法官現有總額過半數參與評議，過半數同意即可。因此，「台中高鐵重劃統一解釋案」也是可能宣判標的。

翁曉玲上午在立院受訪說，現在大法官仍未補滿10人，基本上憲法法庭不能做出任何判決，但如果是對於受理裁定或是統一解釋等審議，並沒有限縮在10人限制，所以都有可能性。

翁曉玲認為，大法官應遵守《憲訴法》規定，如果大法官認為《憲訴法》違憲，早在一開始就應該審理，可見有不少大法官認為仍須遵守目前《憲訴法》的規定，更何況提高大法官的評議門檻，世界各國都這麼做，所以並沒有違憲的情況，接下來就看大法官週五要做什麼審議再來談。

翁曉玲指出，憲法法庭沒有被癱瘓，大法官人數之所以不足，是賴清德沒有提出適當大法官人選，以至於連續2波審查，立院否決了名單。直至現在賴清德仍沒有提出第3波大法官名單，顯然已經失職。

翁曉玲強調，按照現行規定，賴清德本該儘速送出第3波大法官名單，所以憲法法庭無法運作，不是立法院的問題，而是總統的問題。希望全國民眾都能瞭解，提名權是在總統身上，賴清德如果不提名大法官、立院要如何審議？



