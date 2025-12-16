憲法法庭週五重啟？翁曉玲稱不能判決：無法運作是賴清德的問題

翁曉玲指憲法法庭未癱瘓，不能運作責任在總統。資料照 楊亞璇攝



針對憲法法庭周五可能重啟，國民黨立委翁曉玲今（16日）表示，依法未滿十人不能宣告判決，如果認為違憲，司法院一開始就應該審理，可見有不少大法官認同憲訴法規定；她說，憲法法庭沒有被癱瘓，而是賴清德總統沒有提出適當大法官人選，以至於連續兩波被立院否決，呼籲府方儘速提第三波大法官人選，「憲法法庭沒辦法運作不是立法院的問題，是總統的問題」。

憲法法庭繼任7位大法官人事案，兩度遭藍白立委杯葛，目前僅有8位大法官，因憲法訴訟法新制去年底三讀，規定參與評議、判決不得低於10人，至今憲法法庭逾1年未做出判決；不過，司法院今公布行事曆顯示，本周五（19日）將有新判決出爐，法界認為，因為「統一解釋法律及命令」案件僅須現有半數大法官參與評議、同意，即可做出裁判，19日的判決應該是此類案件，其中以「台中高鐵重劃統一解釋案」可能性較高。

翁曉玲上午在立院受訪說，依照現行法規定，大法官未補滿十人，不能做判決，呼籲大法官遵守憲訴法規定，如果認為違憲，司法院一開始就應該審理，可見有不少大法官認同憲訴法規定，且增加大法官上限符合國際趨勢。

她說，憲法法庭沒有被癱瘓，而是賴清德沒有提出適當大法官人選，以至於連續兩波，立院否決了大法官的名單，批賴總統沒有提出第三波大法官名單失職，府方應該儘速送出第三波名單；至於憲法法庭如今沒辦法運作，她稱「不是立法院的問題，是總統的問題」，希望民眾能瞭解，提名權是總統，賴清德不提名大法官、立院如何審議？

翁曉玲說，行政權本就應該尊重立法權，立委審查官員薪資、業務費用，也會考量「拿錢不做事、非常糟糕」，希望行政院長卓榮泰、總統賴清德尊重憲法要求，依法行政，若耽擱、拒編預算，恐影響廣大軍公教警消權益。

