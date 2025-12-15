憲法法庭逾1年無判決 行事曆透露有新判決出爐

（中央社記者劉世怡台北15日電）憲法訴訟法去年底經立院修正通過，參與判決評議大法官不得低於10人。憲法法庭自去年11月起僅8名大法官，逾1年未做出判決，行事曆顯示19日確認文本評議，透露新判決將出爐。

對此，司法院書記廳長許碧惠今天表示，憲法法庭至今年12月1日，共計受理96件案件，因受理案件的審理進度，屬於評議秘密，依法無從告知哪一件案件將進行確認文本評議。

司法院的行事曆顯示12月19日憲法法庭確認裁判文本評議。法界人士表示，確認文本評議的意思，代表大法官就已經做出評議的裁判，做最後文字校對或確認有無須要微調，憲法法庭去年11月1日起至今均僅8名大法官，尚未做出任何判決，最近一件判決為113年10月28日宣判的113年憲判字第11號擬制遺產課稅案。

媒體之前報導，台中高鐵新市鎮自辦市地重劃區重劃會為請求確認自辦市地重劃會不成立，認為最高法院適用獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法相關規定，與最高行政法院過去見解不同，聲請統一解釋法律及命令；憲法法庭10月間受理本案，本件解釋法律及命令並非憲法訴訟法修法的範圍，即沒有10名大法官的門檻，本件門檻為「現有總額過半數參與評議，參與評議大法官過半數同意」，可評議判決。

此外，根據憲法法庭現有8位大法官的最新報表，統計113年11月1日起至114年11月30日止，聲請案件計有2261件，其中新收1879件，總計終結1788件，114年11月底未結案件473件。

憲法法庭負責審理法規範憲法審查及裁判憲法審查案件、統一解釋法律及命令案件等，承負保障人民基本權利及維護國家憲政秩序的重要功能，各機關可透過憲法訴訟解決憲政爭議，人民亦可藉由憲法訴訟尋求救濟。

中華民國憲法增修條文規定，司法院設大法官15人；前司法院長許宗力等7名大法官因任期關係，113年10月31日卸任；總統曾兩度提名7名新任大法官，均遭藍白立委聯手封殺，憲法法庭迄今仍只有8名大法官。

立法院於民國113年12月20日三讀通過立法委員提案修正的憲訴法，除另有規定外，憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人。

憲法法庭曾發布新聞稿表示，修正條文將參與評議的大法官人數改為至少10人，遇有大法官因卸任、辭職、免職或死亡，而未及補足缺額時，恐將因大法官不足10人，而無法進行評議並作成裁判。

憲法法庭並指出，即使大法官缺額全數補足，高門檻評決人數要求仍易導致審案效率降低，不利於人民基本權利之保障，對於立院三讀通過憲訴法修正案，將造成憲政機關運作上的困難，深表遺憾。

憲訴法修正上路後，民進黨立法委員柯建銘等51人針對憲訴法聲請法規範憲法審查暨暫時處分，憲法法庭也曾為此召開說明會，後續表示已受理案件，迄今無進一步裁判。

目前8名大法官針對憲法法庭可不可以針對已受理的總預算案等聲請案件進行審理存在重大分歧，大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美認為應遵守門檻10名大法官的規定。

大法官呂太郎、謝銘洋、陳忠五和尤伯祥日前則透過不同意見書指出，立法院通過「憲法訴訟法」，導致憲法法庭不能運作的問題，應妥善處理。目前僅大法官蔡彩貞尚未表態。

人民作主志工團近日則針對憲法訴訟法、選舉罷免法共提出4案公投。憲訴法公投訴求廢止憲法法庭法官人數限制，連署期限自今年7月底至明年1月底，這也是史上首次採電子連署的公投案。截至12月8日已破6萬人連署。（編輯：張銘坤）1141215