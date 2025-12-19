憲法法庭重啟判《憲訴法》違憲 3大法官提不同意見書

司法院憲法法庭睽違1年今首度做出判決。（資料照）

立法院去年底三讀通過《憲訴法》修正案後，司法院憲法法庭因大法官人數不足停止運作，睽違1年，今（19日）由5名大法官做出本年度第1號判決，宣判《憲訴法》因違憲失效，不過，另有3名大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美，今提出不同意見書，指5名大法官的判決為不合法組成之憲法法庭，因此認為判決無效。

立法院去年12月20日三讀通過《憲訴法》修正條文，將憲法法庭參與評議的大法官人數門檻拉高到10人，且作成違憲宣告的同意違憲宣告的大法官不得低於9人，不過原本15名大法官中，其中7人去年10月31日卸任，加上兩波大法官人事案皆未通過，導致現在僅剩8名大法官，憲法法庭自《憲訴法》通過後形同癱瘓。

廣告 廣告

憲法法庭今（19日）睽違1年重啟運作，由呂太郎、尤伯祥、謝銘洋、陳忠五、蔡彩貞等5名大法官，針對民進黨全體51名立委聲請《憲訴法》違憲等爭議審查，其中前4人均加入協同意見書，蔡大法官則提出部分協同部分不同意見書，認定《憲訴法》立法程序有明顯重大瑕疵，違反正當立法程序及憲法權力分立原則，宣告自公告日起失效。

不過，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官提法律意見書，直指5位大法官所作成之憲判判決無效，3人認為，憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限，嚴正質疑該判決的合法性，意見書特別強調，修正後《憲訴法》新規定作為總統明令公布的有效法律，非經立法院依法變更、廢止，或由合法組成之憲法法庭依法宣告其失效前，對憲法法庭及大法官均具有絕對拘束力。

對此，聯手通過《憲訴法》修正案的國民黨、民眾黨紛紛發聲表達不滿，國民黨立委王鴻薇以「法綠人」開酸，白營則批評判決「違法又違憲」；民進黨團則回應表示，現有大法官人數8名，3名申請迴避，憲判當中已再三說明，不管是不同意見的3人或參與評決的5人，「都認為應依照修改前的憲法訴訟法第30條來決定參與的評決人數」，所以評決合乎修法前規定。





更多《鏡新聞》報導

憲法法庭停擺逾1年重啟 判決《憲訴法》修正條文違憲

表態台灣是國家遭辱罵、掉工作 夢多看淡續挺：變窮也沒關係

美國持續聲援黎智英 AIT轉盧比歐聲明！要北京終止折磨、考量釋放