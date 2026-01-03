憲法法庭重啟「卻避開這案」？郭正亮斷言有蹊蹺：表示爭議真的很大

憲法法庭於去（2025）年12月19日宣告復活後，於昨（2）日由呂太郎大法官主筆、公布「115年憲判字第1號判決」，其中再度排除未參與評議的3位大法官，受到高度關注；前立委郭正亮指出，憲法法庭違憲開議，卻避開了行政院對於《停砍公務員年金》修正案的違憲申請，表示該案件確實存在爭議。

郭正亮在《中天辣晚報》節目中表示，憲法法庭於今（2026）年首度開議，雖然另外3位大法官是否堅持「不能出席」的原則被視為一大焦點，但這次開議的重點，反而是憲法法庭避開了行政院的違憲申請。

廣告 廣告

「憲法法庭一定是覺得有問題」，郭正亮指出，行政院遞狀向憲法法庭聲請《停砍公務員年金》修正案的釋憲及暫時處分，然而憲法法庭卻沒有馬上審議，代表憲法法庭也知道這個案子爭議很大、又在熱頭上，所以先跳過去不審，避免行政院太難看。

郭正亮進一步補充，從這一點就可以發現，當前的政壇已經亂到什麼程度；郭正亮解釋，軍公教退休金10年降15%，已經違反信任保護原則，所以才在64.5%的時候「凍降」，如果憲法法庭判違憲，絕對是雙標。

更多風傳媒報導

