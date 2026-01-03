憲法法庭重啟！大法官不甩在野照運作 藍轟「違法」

中華民國115年1月2日開工首日，憲法法庭隨即針對屏東地方法院一起刑事裁定做出違憲判決。（圖／東森新聞）





中華民國115年1月2日開工首日，憲法法庭隨即針對屏東地方法院一起刑事裁定做出違憲判決。然而，目前憲法法庭僅由5位大法官維持運作，引發適法性爭議。國民黨立委強烈抨擊此舉形同「知法亂法」，呼籲總統賴清德應盡快提名大法官人選，讓憲法法庭回歸合法合規的運作軌道。



司法院發言人吳定亞宣布，憲法法庭做成115年憲判字第1號判決，認定台灣屏東地方法院112年度聲字第19號刑事裁定牴觸憲法，應予廢棄。該案源於被告林峰帆因非法製造非制式手槍罪遭判刑7年6個月、併科罰金14萬元；當事人曾向地院聲請具保停止羈押卻遭駁回。憲法法庭指出，辯護人應得為被告聲請撤銷或變更羈押處分，因而做出上述判決。

廣告 廣告

儘管憲法法庭依時程運作，但其組成結構遭到在野黨強烈質疑。國民黨立委林沛祥痛批，在違背良知的大法官操作下，中華民國已陷入危險處境；他指控現行運作是知法、玩法、弄法，最後甚至「不演了」直接亂法，令人遺憾。



國民黨立委黃健豪進一步指出，在野黨眼中的「違法」，指的就是憲法法庭組成人數不合法，連其他三名大法官都曾對此表示不妥，這五位大法官卻仍堅持審理並做出判決，令人擔憂台灣未來的法治發展。黃健豪強調，要讓憲法法庭恢復合憲、合規運作，最直接的方式就是請賴清德總統，盡速將適合的新任大法官人選送交立法院，而非消極不提名。



針對僅剩五位大法官仍繼續運作的適法性問題，該判決主筆大法官呂太郎解釋，憲法機關的運作不可片刻中斷，以此作為法庭持續運作的法理基礎。



對此，民進黨立委鍾佳濱則出面緩頰，表示這幾位大法官是堅守崗位、努力不懈地捍衛人民權利。他批評藍白陣營因不服氣而通過譴責案，甚至概不承認憲法法庭的決議，這才是最差的民主示範。



憲法法庭強調運作一刻不能停，但在野陣營堅持其組成不合法，雙方對於憲政運作的認知歧異，也讓這份新年首號判決蒙上濃厚的政治攻防陰影。

更多東森新聞報導

憲法法庭成關鍵！停砍年改案政院傳「副署不執行」聲請釋憲

5位大法官「宣告憲訴法違憲」憲法法庭復活 藍：憲法之恥

財劃法「不副署」衝擊地方！ 蔣：「建設遭影響」將盤點

