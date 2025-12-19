憲法法庭重啟 學界看法兩極 恐造成社會對立

憲法法庭重新啟動，並宣布《憲訴法修正案》違憲，對此學界有正反不同看法。部分學者認為，在憲法法庭長期停擺的狀況下，「司法積極主義」可有效的解決目前憲政僵局；但也有學者認為，法律應保有其中立與客觀性，如今僅由5位大法官做出判決，不僅會被貼上「不正當」的標籤，更有可能引發更激烈的政治、社會對立。

憲法法庭今日宣判，今年(2025年)年初公布的「憲法訴訟法修正案」，因立法程序有明顯瑕疵，違背正當立法程序及權力分立原則，判定違憲並失其效力。

對此東吳大學政治系教授蘇子喬認為，《憲訴法》本身就是規範憲法法庭的法律，導致其有邏輯上的困境。而就目前憲政的僵局來看，憲法法庭重新召開，就憲政運作的大局來講應可正面看待。

蘇子喬指出，在憲法法庭長期停擺的不合理狀況下，這次的判決結果是站在「司法積極主義」的立場，顯然是想要去介入、解決目前的憲政爭端，仍有一定的正當性。蘇子喬說：『(原音)大法官還是有自己的獨立判斷的，這個還是應該要有點期待。雖然我們現在對大法官行使職權的中立性會有質疑，可是大法官的威信是建立在他的公正性上，所以如果接下來他行使職權，我覺得還是可以再去觀察的。』

不過本次判決僅由呂太郎等5位大法官評議，蔡宗珍等3位大法官則認為憲法法庭未依法組成，自始不具審判權。對此台北大學法律系副教授黃銘輝表示，一邊是強調司法權的自主性，一邊則是強調司法權行使的正當性。兩邊都有一定道理，但也代表光在法律界，對於憲法法庭能否召開的看法就非常分歧。

黃銘輝強調，司法有時必須要保持一個自我克制，因為要破壞中立性及客觀性很容易，但要重新建立卻很難。如今在有如此高度爭議的狀況下做出判決，未來憲法法庭所有的判決，可能都會被貼上「質疑正當性」的標籤，甚至加劇政治、社會上的對立。黃銘輝說：『(原音)兩邊的法律意見我尊重，但我們從結果考察，究竟現在5位大法官選擇衝出來，是不是一個明智的司法決定？我認為走到這樣子的結果，其實造成了更大的極化對立，我不覺得這是一個對台灣整體而言好的一個決定。』

東海大學政治系主任張峻豪則認為，憲法法庭若能重新啟動，對於目前行政院長「不副署」的問題就可解決。雖然這次宣判的流程有部分瑕疵，但還是能產生相當程度的效力。(編輯：宋皖媛)

