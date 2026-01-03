憲法法庭重啟「3大法官缺席」 司改會遺憾：籲賴清德速提名人選補缺額

憲法法庭。翻攝自官網



憲法法庭昨（1/2）作成115年憲判字第1號判決，就「辯護人對羈押處分提起準抗告案」作出憲法解釋。對此，司改會發表聲明表示，憲法法庭依法作成裁判、維持憲政機關正常運作，對保障人民權益具有正面意義，值得肯定；但對蔡宗珍、楊惠欽與朱富美3位大法官缺席本案評議，深表遺憾，並呼籲賴清德總統應儘速提名新任大法官，補足憲法法庭缺額。

司改會指出，憲法法庭曾因制度爭議停擺長達328天，直到去年底作成114年憲判字第1號判決，並宣告今年1月修正公布的《憲法訴訟法》部分規定失效，才得以恢復正常運作。司改會認為，憲法法庭依法負有作成裁判的憲法義務，在新法失效後迅速處理涉及人民權益的重要憲法爭議，具有其正當性與必要性。

不過，司改會也提出警示，憲法法庭自2022年至2023年間，每年平均可作成約20件判決，但自2024年起，因7位大法官任期屆滿出現缺額，判決量明顯下滑。尤其自2024年中後至115年憲判字第1號作成前，長達417天未作成任何實體判決，形同人民憲法救濟出現長時間「空白期」，對憲政運作與權利保障均造成衝擊。

針對本案僅由5位大法官參與評議，另蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3位大法官未出席評議，司改會表示深感遺憾。司改會強調，既然先前的憲法判決已具正當性與拘束力，大法官即應持續履行憲法職責，參與後續案件的審理與評議，以確保憲法法庭運作的完整性與正當性。

司改會進一步指出，即便目前憲法法庭得以勉力運作，但人數不足已嚴重影響審理效率。依部分大法官於意見書所揭示，《憲法訴訟法》新制施行後案件量暴增，目前僅由8名大法官分擔審理與主筆工作，已累積近百件待決案件，若未補足人力，恐需6年以上才能消化完畢，積案壓力形同「堰塞湖」。

因此，司改會呼籲，賴清德總統應儘速啟動新一輪大法官提名程序，並與立法院進行實質協商，納入多元審薦代表，以補足憲法法庭人力缺口，確保憲法法庭能有效運作，並即時回應人民在訴訟權與憲法權利上的救濟需求。

