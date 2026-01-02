憲法法庭開第二槍！ 3名大法官仍拒絕評議 判決撂話「這原因」直接扣除

大法官朱富美（左起）、楊惠欽、蔡宗珍。資料照



憲法法庭去年12/19宣告《憲法訴訟法》修正違憲後正式復活，3名反對派大法官因拒絕評議遭扣除。憲法法庭今（1/2）天又公布今年度首起違憲判決，認定辯護人為被告利益提「準抗告」有理，將裁定廢棄發回更審。但3名大法官仍持續拒絕評議，憲法法庭首度引用「114年憲判字第1號」意旨，強調大法官若拒評議卻可阻止評決相當不合理，更影響大法官行使《憲法》解釋權及妨害聲請人受《憲法》保障的訴訟權，因此直接扣除。

憲法法庭今天祭出新年第一發判決，依舊只有5名大法官參與評議，本判決的主筆大法官為呂太郎，代理司法院長謝銘洋、大法官陳忠五、蔡彩貞及尤伯祥均參與，蔡彩貞則透過協同意見書再次表明對參與門檻的意見。而拒絕參與《憲訴法》修法評議的大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美，在憲法法庭去年底做出判決後，在本案再次拒絕評議，顯示內戰沒有停歇。

不過，憲法法庭的態度轉趨強硬，今天引用「114年憲判字第1號」意旨，強調《憲法》是人民權利的保障書，人民權利的保障不可分秒或缺，憲法機關以實現保障人民權利為終極目標，運作不可片刻中斷。司法院大法官是《憲法》為維護自身最高性而設置的憲法機關，應該運行不輟。因此，不論因法律的規定而使大法官無法行使《憲法》審判權或因大法官應迴避、持續拒絕參與評議，導致長期無法作成《憲法》裁判，均屬《憲法》審判的拒絕，不是《憲法》能容許的。

憲法法庭更指出，《憲訴法》第30條第1項規定：「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」《憲訴法》第12條也規定：「依本法迴避之大法官，不計入現有總額之人數。」上述兩項條文規定，大法官拒絕參與評議及評決時，應如何計算「現有總額」。但司法裁判是解決法律紛爭的最終手段，司法機關如果拒絕行使裁判權，就是拒絕解決法律紛爭，是民主法治國家所不許可的。

憲法法庭強調，凡行使司法裁判權的人員，都有參與評議，以求作成評決的義務，縱使是關於審判法院自身組織是否合法、有無審判權、有無管轄權的事項有所爭議時，也應該經由評議做出決定。《憲法》既然賦予大法官解釋《憲法》的專屬職權，就憲法解釋聲請案，除有法律原因（例如迴避、請假等）外，自有參與評議的義務，否則就是拒絕《憲法》審判，不是《憲法》容許。

3名大法官拒絕評議，憲法法庭仍持續作出判決。憲法法庭書記廳長許碧惠(左)、司法院發言人吳定亞(右)今再度召開記者會說明判決。侯柏青攝。

憲法法庭表明，以解釋《憲法》為職責的大法官，竟拒絕參與憲法解釋的評議，自然不是立法者在規劃以「現有總額」固定比例為評議及評決門檻時，所能預估而且予以規範的情況。因此，憲法法庭自然應該基於維持大法官行使職權不中斷的《憲法》要求，本於程序自主補充之。

憲法法庭表示，大法官依法迴避，不列入現有總額的人數計算，如此，大法官行使《憲法》解釋權的評議門檻，才會不受迴避人數多寡的影響。如果大法官拒絕參與評議，就表明無意就該案表示任何意見，這個狀況，與大法官請求自行迴避，實質上和呈現結果並無不同，因此可以參照《憲訴法》第12條規定，與大法官依法迴避作相同處理，不計入現有總額計算，才是合理的方式。

憲法法庭表示，大法官本來就有參與評議的義務，即使見解不是多數見解，也僅能提出不同意見，以示負責，不能藉著「拒絕參與評議」阻止合議庭作成評決。此外，即使大法官自認就特定爭點已有預定立場，「不宜參與評議」而請求自行迴避，也要經其他大法官過半數同意而迴避，此時就可不計入現有總額人數，合議庭仍可由其他未迴避的大法官作成評決。

憲法法庭認為，如果認為大法官拒絕評議，還是必須將之計入現有總額人數，導致本庭無法進行評議或作成評決的話，無異承認拒絕評議的行為，「可以更容易達到阻止程序進行的」目的，完全欠缺合理性。

憲法法庭解釋，就本件的審判而言，本庭現有大法官人數為8人，本來沒有《憲訴法》第30條第1項所規定的評議門檻問題。不過，因為有3名大法官拒絕評議，導致實際上參與評議的大法官僅有5人，如果再將3名大法官計入現有總額，就沒辦法作成判決。如此一來，持不同意見但仍履行義務參與評議的大法官，不能阻止本庭作成評決，但拒絕評議者，卻可以阻止憲法法庭作成評決，導致拒絕評議者更容易達到阻止程序進行的目的，顯然不合理。

憲法法庭表示，這種不合理的結果，不但影響大法官行使《憲法》所賦予的《憲法》解釋權，也妨礙聲請人受《憲法》保障的訴訟權，絕對不是《憲法》所允許的。因此依照本庭「114年憲判字第1號」判決意旨，將持續拒絕參與本件評議的3位大法官，由現有總額中扣除。

