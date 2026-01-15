憲法法庭「停滯一年」是政治因素成為亂局…黃虹霞指「不開會就是杯葛」：是不對的！應該要評議、寫不同意見書、翻案

司法院憲法法庭遭癱瘓一年，去年（2025）底有5名大法官決定不受《憲訴法》新條文限制，宣告《憲訴法》修法過程違反正當程序、內容違反權力分立原則，牴觸《憲法》，自宣告起失去效力；然另3名大法官未出席評議，事後共同提出不同意見書，直指「判決無效」。對此，前大法官黃虹霞今（15日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，「作為大法官，你有開會的義務，不可以杯葛」。

有關憲法法庭停滯一年，黃虹霞表示，大法官每星期要開三次會，但自從2024年11月1日以後，大法官連例行會議都沒有召開，「怎麼回事？為什麼都沒有任何的判決出來？」

黃虹霞指出，以她過去的經驗，大法官一年要做20個案件是不容易的，「但2023、2024連續兩年，都做到20件，偏偏去年只有1件，還是年底的《憲訴法》違憲」。黃虹霞表示，去年一個案子都沒有出來的時候，她就意識到是因為《憲訴法》修法，所以卡住了，「而考慮要不要適用《憲訴法》，是程序上第一個優先要處理的事項」。



黃虹霞說道，如果認為《憲訴法》違憲，在任何一個案件拿出來、進入實體程序以前，「就要先做程序處理、要先交代」。她說明，在新版《憲訴法》下來後，規定要10個人才能開會，「那大法官為什麼認為不必適用的理由，必須要先交代」。

黃虹霞表示，如果新版《憲訴法》合憲，憲法法庭就不會卡住，「就是因為一定是有合憲跟違憲之間的爭議，所以才會卡住」。而目前8位大法官中，5人認為違憲、3人未出席會議、事後認為合憲，黃虹霞直指，「作為大法官你有開會的義務，不可以杯葛」、「你不去開會，就是杯葛」。

黃虹霞點出，這3位未出席會議的大法官，有三點錯誤，第一是大法官有開會義務，不能因為有不同意見，就不出席。黃虹霞說，有不同意見很正常，但這時候應當做的，是去評議、去翻案、去寫不同意見書，將少數意見說服為多數意見，「少數一定要尊重多數，這是民主原則」。

第二個錯誤，黃虹霞指出，這3位大法官未出席評議，但又要表達意見，所以跑去投書，「這個行為就不對的，大法官不可以這樣做」。第三個錯誤，黃虹霞表示，114年憲判1出來以後，《憲法訴訟法》有規定，所有機關，包括立法院、行政院、總統、所有人人民，「都要尊重大法官的判決」。她指出，這3位大法官後續不去開會，又是大錯。

