即時中心／徐子為報導



有關立法院日前三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》兩案，行政院決議出爐了，發言人李慧芝今（26）日表示，行政院會針對這2案有違憲疑慮部分，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。





李慧芝指出，這兩個法案有程序上的重大瑕疵，違背憲法正當立法程序；除此之外，此次修法也違背憲法權力分立原則，牴觸《憲法》70條，侵害行政院預算編列權，更直接導致公教人員退撫基金提前破產，7年來的年金改革階段性成果功虧一簣，不但造成世代不公，未來的基金虧損恐怕還需由全民負擔。



李慧芝表示，根據總統府咨文，賴清德總統也對兩法案批示表達憂心，由於目前憲法法庭已恢復運作，因此行政院將依循憲政程序，在憲法賦予的權限範圍內，對法案有違憲疑慮之處，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分；而在憲法法庭作出決定前，行政院會在憲法賦予的行政權範圍下，做出合法合憲的適當處置。





原文出處：快新聞／憲法法庭「復活」讓台灣憲政僵局有出路 政院對「停砍公教年金」案提釋憲

