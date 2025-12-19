憲法法庭：憲訴法修法違背立法程序、權力分立原則

（中央社記者林長順台北19日電）憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，1月間修正公布憲法訴訟法第4條第3項、第30條第2項至第6項及第95條規定違背憲法正當立法程序、權力分立原則，牴觸憲法，應自判決公告之日起失效。

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，增訂大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

行政院於今年1月2日移請立法院覆議，立法院在1月10日議決覆議案，藍白聯手反對，覆議案不通過。立法院民進黨團於1月15日遞狀聲請暫時處分及釋憲，總統賴清德於1月23日公布憲訴法修正條文。

憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，中華民國114年1月23日修正公布的憲法訴訟法第4條第3項、第30條第2項至第6項及第95條規定，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

判決表示，中華民國114年1月23日修正公布前的憲法訴訟法第95條規定，於該規定本次修正公布後繼續適用。本件暫時處分之聲請駁回。

本判決由大法官呂太郎主筆，大法官尤伯祥提出，大法官謝銘洋、陳忠五均加入的協同意見書。大法官蔡彩貞提出的部分協同部分不同意見書。（編輯：林恕暉）1141219