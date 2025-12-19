憲法法庭：規定大法官參與、同意人數適用彈劾違憲

（中央社記者林長順台北19日電）憲訴法修法規定大法官參與、同意人數適用於暫時處分、彈劾成立及政黨解散。憲法法庭認為，總統、副總統彈劾及宣告政黨解散案件，若不及時處理，往往會造成政治動盪持續，社會紛擾擴大，甚至造成對立。

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，增訂大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。立法院民進黨團聲請暫時處分及釋憲，總統賴清德於1月23日公布憲訴法修正條文。

憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，中華民國114年1月23日修正公布的憲法訴訟法第4條第3項、第30條第2項至第6項及第95條規定，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

憲訴法修法第30條第4項規定：「前2項參與人數與同意人數之規定，於憲法法庭依第43條為暫時處分之裁定、依第75條宣告彈劾成立、依第80條宣告政黨解散時，適用之。」

憲法法庭表示，因為第30條第2項、第3項違憲，第4項也同屬違憲，尤其暫時處分聲請，更可能根本無法進行評議或評議後無法作成評決，造成日後難以回復的重大損害，妨礙憲法裁判效力。

憲法法庭進一步指出，在總統、副總統彈劾及宣告政黨解散案件，若不及時處理，往往會造成政治動盪持續，社會紛擾擴大甚至對立。所以第4項規定適用第2項、第3項規定的結果，也是以法律妨礙大法官行使憲法職權，而違反憲法權力分立原則。

另外，憲訴法修法第30條第5項、第6項、第95條規定，憲法法庭也認為影響大法官行使職權，違反憲法權力分立原則。（編輯：黃世雅）1141219