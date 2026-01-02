憲法法庭115年首件判決 3名大法官仍拒絕評議

（中央社記者林長順台北2日電）憲法法庭今天做出115年憲判字第1號判決，辯護人得為被告聲請撤銷或變更羈押處分，本判決由審判長大法官謝銘洋、大法官呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥參與評議，另3名大法官拒絕參與評議。

憲法法庭今天做出115年憲判字第1號判決，刑事訴訟法第416條第1項關於聲請撤銷或變更審判長、受命法官或受託法官關於羈押之處分，被告之辯護人，除與被告明示意思相反外，得為被告之利益而聲請法院撤銷或變更。另外，屏東地方法院112年度聲字第19號刑事裁定牴觸憲法，應予廢棄，並發回屏東地方法院。

廣告 廣告

憲法法庭在判決提到，本件因有3名大法官拒絕參與評議，若將3人計入現有總額，憲法法庭即無法就本件作成判決，既影響大法官行使憲法所賦予的憲法解釋權，亦妨礙聲請人受憲法保障的訴訟權，殊非憲法所許。所以依114年憲判字第1號判決意旨，將持續拒絕參與本件評議的3名大法官，由現有總額中扣除。

憲法法庭表示，憲法訴訟法雖未就大法官拒絕參與評議及評決時，應如何計算「現有總額」有所規定，然而，凡行使司法裁判權的人員，均有參與評議，以求作成評決的義務，縱使是關於審判法院自身組織是否合法、有無審判權、有無管轄權的事項有所爭議時，亦須經評議以為決定。

憲法法庭指出，大法官拒絕參與評議，可能導致該案件無法評議及評決的困境，與大法官依法迴避，並無不同。尤其大法官拒絕評議，本即表明其無意就該案件表達任何意見，與大法官請求自行迴避亦無差異。從而，參照憲訴法第12條規定，與大法官依法迴避為相同處理，不計入現有總額人數的計算，符合憲法大法官行使職權不應中斷的意旨。

憲法法庭認為，大法官本有參與評議的義務，即使所採見解並非多數見解，亦僅得提出不同意見，不能藉拒絕參與評議阻止合議庭作成評決。如果認為大法官拒絕評議，仍須將之計入現有總額人數，導致憲法法庭無法進行評議或作成評決，無異承認拒絕評議的行為，可更容易達到阻止程序進行的目的，完全欠缺合理性。（編輯：張銘坤）1150102