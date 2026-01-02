憲法法庭2026年首例判決出爐 3大法官持續拒絕評議

憲法法庭2日宣判，屏東地院2023年度聲字第19號刑事裁定牴觸《憲法》，應予廢棄，並發回屏東地院重新審理，意即該案聲請釋憲成功，這也是憲法法庭在2026年做出的首件裁定。

本次判決仍由去年12月19日出面做出2025年第1號判決，宣判《憲訴法》修正案違憲的呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5位大法官評議，並將3名拒絕評議的大法官楊惠欽、蔡宗珍及朱富美排除，不列入現有總額人數計算，以此作成判決。

憲法法庭書記廳長許碧惠說明，本次裁定的釋憲案起因為準抗告案聲請人林峰帆，因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，遭屏東地院裁定當庭羈押。林男辯護律師提起準抗告後，遭屏東地院以撤銷羈押書狀上無林男簽名或蓋章、與法律程序不合而駁回；林男及律師因此聲請釋憲。

憲法法庭今日針對《刑事訴訟法》第416條做出解釋，認定被告的辯護人為被告利益、且未違背被告明示意思的情況下，得對審判長、受命法官所為的羈押處分聲請撤銷或變更，才不會侵害《憲法》第8條保障人身自由、以及第16條保障訴訟權，因此判定屏東地院原駁回聲請無效。

至於3位大法官持續拒絕參與本件評議，憲法法庭也在判決中指出，大法官有參與評議、作出評決的義務，即使個人見解非多數見解，也得提出不同意見，不能藉拒絕參與評議手段，阻止合議庭作成評決，否則將影響大法官行使《憲法》解釋權，也妨礙聲請人受《憲法》保障的訴訟權。

判決並強調，參照《憲訴法》規定，大法官若拒絕參與評議，應與大法官依法迴避為相同處理，不計入現有總額人數的計算，以符合《憲法》大法官行使職權不應中斷的意旨。