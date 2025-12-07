憲法淪為打擊政敵 專家憂步威瑪後塵

行政院長卓榮泰「不執行」立法院通過法律，引發學者質疑我國憲政體制恐走向德國威瑪憲法的末路。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰「不執行」立法院通過法律，引發學者質疑我國憲政體制恐走向德國威瑪憲法的末路。威瑪憲法是德國一戰後建立的制度，強調社會安全與弱勢保護。學者指出，威瑪憲法有其漏洞，總統權力過大，納粹就是藉此打擊政敵，並使希特勒獲得至高無上的權力，導致德國走向納粹獨裁，也讓威瑪憲法走向終點。

彰師大公共事務與公民教育系副教授李奇澤指出，從憲法學角度來看，威瑪憲法相當先進，但存在結構性缺陷，特別是「強總統、弱總理」的設計，使得總統握有解散國會、發布緊急命令等權力，能夠輕易跳過國會，形成權力過度集中。

李奇澤表示，威瑪憲法缺乏防衛民主機制，使反民主政黨得以合法運作。納粹黨原本僅有2.6％的支持度，但在就業宣傳、擴大軍事與公共建設支出等策略下迅速壯大，最終以37％成為最大黨，逼迫總統任命希特勒為總理，並在憲法第48條的緊急命令權下一步步掌握權力。

李奇澤表示，希特勒並非以政變奪權，而是在威瑪憲法提供的制度缺口中「合法」擴張權力，最終取得無限權力與任期，讓德國走向納粹獨裁。他認為，威瑪憲法的制度設計、政治文化與經濟困境三者疊加，構成其最終失敗的原因，也說明民主若缺乏自我防衛能力，就可能被反民主力量反向利用。

淡江大學外交與國關學系助理教授陳奕帆指出，威瑪憲法之所以崩壞，關鍵在於總統權力過大，且執政者缺乏對國會的尊重，他認為，民主不僅是投票結果，更要求執政者必須遵守憲法與法律，才能維持民主制度的健康運作。

陳奕帆表示，當時德國社會缺乏基本共識，政治協商機制形同失靈，使威瑪憲法被惡意運用為打擊政敵的工具，民主運作必須建立在多數同意與社會共識之上，即便無法形成共識，也應透過協商妥協來化解僵局，這些都值得民進黨政府借鏡。