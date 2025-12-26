憲法規定年底前審完總預算？陳鳳馨打臉賴清德：10次有8次沒準時通過

總統賴清德25日出席桃園國際機場第3航廈北登機廊廳啟用典禮，在致詞中表示，《憲法》明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢，但現在只剩下6天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會，事後卻被發現憲法中並無此條文。對此，媒體人陳鳳馨在節目《大新聞大爆卦》指出，過去總預算案未在年度結束前通過，是相當常有的事，10次有8次沒有準時通過，從沒有12月31日非過不可的規定，陳鳳馨更直言「他快瘋了吧，怎麼會講出這樣的話。」

陳鳳馨說明，1993年開始，藍綠兩黨勢力差距已相當小，而兩黨中間還存在第三大黨新黨，因此當時為三黨不過半的狀況。從民國83年度的預算開始，總預算在12月31日未完成審查是常見的狀況，完成審查反而是極少見的狀況，賴清德當時曾任立法委員，不可能不知道此情況。

陳鳳馨指出，預算法中明文規定，年度開始前，若總預算沒有通過，屬於去年的延續性和經常性預算將照樣沿用，僅無法有新的預算。這樣的規定一方面給予立法院壓力，告知立法院並非不通過預算就能使得政府關門，同時也給予行政院壓力，使得行政院必須和國會溝通，否則若預算未通過，新的預算也無法執行。

陳鳳馨續指，中華民國憲法及憲法增修條文中，未規定立法院必須在每年12月31日前通過總預算，且立法院審查預算是權力而非義務，憲法第63條規定，立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及其他國家重要事項之權。

陳鳳馨表示，立法的精神很簡單，行政院要向立法院負責，且行政院必須按照立法院通過的法律依法行政。現在是行政院先不依法行政，因此對立法院而言，現在通過預算，只會讓行政院更無法無天。若賴清德認為預算沒有通過是件很嚴重的事，要指責的應是行政院，怎麼會指責立法院沒有通過預算，可見賴清德說的都不是事實。

