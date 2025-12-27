憲法規定年底前審完預算？劉靜怡：「他們」讓賴清德犯了一望即知的錯誤

總統賴清德25日出席活動時，痛批在野黨阻擋總預算審查，還稱「距離12月31日只剩最後6天，《憲法》明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完」。對此，台大國發所教授劉靜怡直批，到底是同溫層多厚的幕僚作業，會讓總統出現這種一望即知的錯誤，還是總統真的是脫稿演出、講出他心裡的話，無從探知。

劉靜怡今（27）日在臉書發文回憶，2023年9月，她受學妹、現任數發部政務次長侯宜秀律師之託，代為邀請她芝加哥大學博士論文指導教授、現任哈佛法學院憲法及科技法教授 Larry Lessig來台擔任人工智慧學校年會主講人。 某日，劉靜怡心血來潮，想以母校公法教授的身份，拜會當時已確定為民進黨總統候選人的賴副總統，她多次聯絡未果，最終在當時監察院長陳菊的協助下，成功促成了拜會。

廣告 廣告

劉靜怡表示，當天對話主題是即將到來的大選，對台灣民主法治未來和台美中三邊關係的影響，「期間賴副總統不知為什麼對我指導教授說起，他跟我熟識是因為他當立委時，為了對抗國民黨強制全民按指紋換身分證的違憲行為，委託我擔任訴訟代理人聲請釋憲。」劉靜怡指出，當時她聽了心中倒吸一口冷氣：「NO！當時那個產生爭議的戶籍法第8條的確是國民黨執政時期通過的，可是，民進黨上台後也仍堅持要執行這個法律，而且歷經民進黨好幾位行政院長都是如此。」

劉靜怡提到，「當時逼立法院民進黨團提出釋憲聲請，是要找大法官負責解套（熟悉吧？），而對抗的對象，是要全民按指紋換身分證的民進黨政府的行政院啦，所以當時內政部長蘇嘉全才會帶著他的主秘劉文仕出來開記者會，公開罵我當時是『去美國按指紋給美國政府，不肯按指紋給台灣政府』的蠢話啦。咦？所以內政部是濫用職權、非法調取我當時的入出境資料了嗎？居然還公開講耶。」

回到拜會賴副的故事，劉靜怡說，當時她心中的疑惑是，「賴副啊，到底你的幕僚是給你吃了什麼東西啊？講反了啦。」結束拜會，離開總統府送指導教授回飯店路上，劉靜怡的指導教授小聲問「剛剛William（賴清德）好像有講錯的地方吧」，當下劉靜怡差點撞車，原來連一個隔十年才來台灣一次的美國人都發現了，劉靜怡回對方「你知道就好啦，那我就不必再浪費生命解釋啦」。

賴清德稱「憲法明文規定」引熱議 劉靜怡質疑幕僚能力不足

劉靜怡提到，這次的「憲法明文規定」事件，當下雖然讓她覺得不可思議，但是實在太熟悉了，跟這個強按指紋釋憲案的「誤植」太像了，「這也讓我想起今年暑假人在歐洲時，有美國國務院朋友突然丟訊息來問，你們總統的演講到底怎麼了，這個難以回答問題的經驗。」

劉靜怡說，前總統蔡英文以前照稿唸時，就已經出過不少笑話，但是當時政治局勢不同，現在，這種錯誤是會不斷衍生後續的負面效果吧？到底是同溫層多厚的幕僚作業，會讓總統出現這種一望即知的錯誤，還是總統真的是脫稿演出、講出他心裡的話，無從探知。然而，如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎？

更多風傳媒報導

