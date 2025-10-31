「憲法規定我們是中國人」！鄭麗文：知道中國沒有要把台灣變第二個香港

記者陳思妤／台北報導

國民黨新任黨主席鄭麗文日前喊出「讓台灣人自豪說我是中國人」，還說九二共識是通關密碼。《德國之聲》今（31）日釋出鄭麗文的專訪，她又聲稱，「在中華民國憲法規定下，我們都是中國人！」還怪民進黨去中國化，她稱「這也是我們要改變的」，不再把中國視為仇敵、障礙跟包袱，而是承繼的資產。而對於台灣人憂心變成第二個香港，鄭麗文則稱，「我知道他沒有要把我們變成第二個香港！」

《德國之聲》今日釋出專訪鄭麗文的新聞跟影片，她在專訪中被記者問到，說「九二共識」是通關密語，但「九二共識」現在其實沒有台灣解讀的空間？鄭麗文直喊，「當然有啊，怎麼會沒有呢？你說沒有就沒有了？」記者提醒，中國國家主席習近平在2019年就已經說了，「九二共識」是通向國家統一。鄭麗文開酸，「你把習近平的話通通當成是顛覆不破的一個真理」。

記者追問，但目前沒有聽出兩岸的有新一個方向或局面？對此，鄭麗文稱，「那等國民黨執政，你就看到全新的局面了」。不過，記者也點出，台灣主流民意也是反對統一的，台灣主流民意認同自己是台灣人多於中國人。鄭麗文則將此推給民進黨，稱民進黨長年的政治論述跟各方面主張，甚至透過課綱修改，「就是希望去中國化，也得到了一定的成效」，但她認為台灣跟中國不應該是對立跟仇恨，不管是法律上、政治上、文化上、歷史上都是如此。

鄭麗文聲稱，對立跟仇恨是被刻意的政治論述跟操作營造出來的，而在國民黨主張的中華民國憲法的一中下，「我們的憲法法理裡頭我們就是中國人，當然我們也都是台灣人，往更高更大層面，在文化上、歷史上，我們也都是中國人」。

鄭麗文還說，回過頭來看，「今天當民進黨說我們不是中國人的時候，他們是在違背了他們對中華民國憲法的宣示」。鄭麗文堅稱，中華民國自始至終到今天都是一中憲法，「所以中華民國的國家就是中國，因此在中華民國憲法規定下，我們都是中國人！」

鄭麗文表示，越來越多台灣人不認為自己是中國人這是事實，「這也是我們要改變的」，不再把中國視為仇敵、障礙跟包袱，「認為是我們本來就承繼的資產！」她說，兩岸關係要正常化、和解、合作，1+1大於二、強強聯手，可以透過和平的方式開創很多美好的未來，而不是成天擔心受怕，甚至可能爆發區域衝突。

鄭麗文接著還高喊，「台灣絕對不可以是第二個烏克蘭！」記者隨即點出，台灣不想變成下一個烏克蘭，但台灣人也不想變成下一個香港。對此，鄭麗文稱，「我們不會是第二個香港，我們本來就不是香港，所以我們也不會成為第二個香港，這不會是問題」。她聲稱，「北京也沒有要把我們變成第二個香港啊！」

但至於，北京想要把台灣變成什麼樣子？鄭麗文直呼，「至少我知道他沒有要把我們變成第二個香港！」台灣絕對不可能會是第二個香港，但是台灣很有可能變成是第二個烏克蘭，總統賴清德跟民進黨的做法跟講法，很可能把台灣變成第二個烏克蘭。

不過，記者直言，感覺這個決定權不在台灣手上，而是在習近平手上？對此，鄭麗文不以為然，皺著眉頭說，「我不這麼認為！我完全不這麼認為」。記者則說，「作為歐洲媒體跟您報告，那是您不這麼認為…」但話還沒說完，鄭麗文就不滿說，「那你不是訪問我嗎，如果你不想聽我的話何必訪問我？」接著，她更開嗆，「你剛剛的判斷我並不認同，我非常地不認同！」

