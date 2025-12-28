憲法規定預算年底審完？王鴻薇：國家元首看不懂憲法是危機

國民黨立委王鴻薇28日抨擊，賴清德日前聲稱「憲法明文規定，立法院對明年度預算須在12月31日前審竣」，被各界譏諷「查無此條」，根本是自創憲法，立法院過去多年從未在年底前完成預算審查，這不只是打臉賴清德，更暴露國家元首恐怕「看不懂憲法」的憲政危機。（資料照,姚志平攝）

賴清德總統稱憲法規定明年度預算要在今年底審完，引發議論。國民黨立委王鴻薇28日抨擊，賴清德日前聲稱「憲法明文規定，立法院對明年度預算須在12月31日前審竣」，被各界譏諷「查無此條」，根本是自創憲法，立法院過去多年從未在年底前完成預算審查，這不只是打臉賴清德，更暴露國家元首恐怕「看不懂憲法」的憲政危機。

王鴻薇指出，相關說法引發爭議後，總統府及賴清德的社群小編，隨即在社群平台與官網下架「憲法明文規定」相關內容，國家元首法律素養不足卻又胡亂編造，重創我國形象，如今只能偷偷遮羞。

王鴻薇表示，賴清德失言並非首次。她整理指出，在大罷免期間，賴清德發起的「團結十講」中，曾稱1946年通過的憲法「台灣沒有派員參加制憲」，隨即遭國史館歷史資料打臉，事後同樣由總統府與小編悄悄刪文。

王鴻薇續指，「團結十講」中最引發爭議的，莫過於賴清德提出打掉雜質的說法，民意強烈反彈後，總統府出面緩頰要求外界不要過度解讀，但新聞稿卻將「雜質說」刪除，前後說法矛盾。

王鴻薇還說，賴清德也曾在記者會突然稱「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，臉書第一時間發文亦採相同說法，震驚國內外媒體；但不到一小時，總統府隨即改口，將內容修正為「以2027年完成武統台灣的準備為目標」，被外界抓包前後不一。

王鴻薇質疑，賴清德屢次失言又急忙刪改，已非單純口誤，而是動搖憲政與國家治理的嚴重警訊。

