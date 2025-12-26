憲法規定預算一定要31日前審完？黃國昌翻民進黨舊帳打臉要賴清德說清楚

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德昨（25）日說，「憲法明文規定，立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完」。民眾黨主席黃國昌今天說，他要非常誠懇的請教賴清德總統，所說的中華民國憲法規定在哪一條？不要迴避問題，不要問A答B，請賴清德今天站出來說清楚講明白，賴清德2019年在當行政院長時，甚至在當立委時，總預算也有拖過當年度，「不是早就違憲了嗎？」

黃國昌。（圖／民眾之聲）

民眾黨立院黨團上午舉行記者會，黃國昌說，賴清德在昨天發表了讓他看了非常驚訝的言論，賴說依照中華民國憲法的規定，立法院必須要在年底以前審查完總預算，昨天看完了賴清德總統的發言了以後，他趕快回去複習了一下中華民國憲法，從第一條看到最後一條，完全沒有發現任何這樣的條文，所以今天開記者會，第一個問題要非常誠懇的請教賴清德總統，所說的中華民國憲法規定在哪一條？「不要迴避問題、不要問A答B，請賴清德總統今天站出來說清楚講明白」。

黃國昌說，過去賴清德當台南市市長的時候，是非常有名的三不市長：不進議會、不提施政報告、不接受總質詢，可能當台南市市長的時候，認為這樣還過得好好的，監察院彈劾他他也不痛不癢，所以現在當上總統了以後，從三不市長進一步升格成為三不總統：不依法公布法律、不依法執行法律，最後的大絕招是他根本不守法，自居為超越法律超越憲法的男人賴清德。

黃國昌表示，這位超越憲法的男人賴清德正在毀壞台灣的民主憲政、正在踐踏台灣的民主法治，他想這也是為什麼，我們今天在立法院要處理有關於彈劾賴清德總統，最好的寫照跟說明。

黃國昌稱，2019年民進黨完全執政，總統、行政院長、立法院長全部都是民進黨的人，那個時候預算拖到隔年1月才審查完畢，請問賴清德總統，當初你們不就集體違憲了嗎？雖然他還是搞不清楚賴清德所講的中華民國憲法是哪一條，但沒有關係，就姑且按照這個超越憲法的男人所講的話，如果這是違憲的，那請問一下賴清德總統，當初蔡英文總統、賴清德行政院院長、蘇嘉全立法院院長，還有你們民進黨過半數的國會不就都違憲了嗎？

黃國昌說，再看進一步看，陳水扁主政時期的時候總預算三讀通過的時間，全部都超過了當年度的年底，請問賴清德總統，當初是不是立法委員？當初是不是也違憲了？在民國96年度，甚至到當年的6月15號總預算才三讀通過，「按照賴清德這位超越憲法男人的標準，二十幾年前就在違憲，違憲到賴清德成為行政院院長的時候繼續違憲」。

黃國昌說，在蔡英文主政時期，年底以前總預算沒有審計比比皆是，而且那個時候國會民進黨是過半，所以是蔡英文違憲，還是整個民進黨控制的立法院是違憲？



