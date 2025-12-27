憲法規定？她酸：民進黨完全執政7年全違憲

▲總預算持續卡關，民進黨立委在議場高喊，「我要審預算！」（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委王鴻薇酸，賴清德自創賴氏憲法，且若照賴清德的定義，過去8年民進黨完全執政，幾乎每一年都違憲。

王鴻薇說，賴清德對《中華民國憲法》有閱讀障礙嗎？賴清德真的是鬧了個大笑話，《憲法》中只有要求行政院「於會計年度開始三個月前，應將下年度預算案提出於立法院。」並沒有對立院審議的期程做出規範，到底哪裡寫？

王鴻薇也說，羅列各年度總預算審核時間，從2017年開始算，在民進黨執政時間中，「每一年」都超過12月31日，而且都是民進黨佔國會多數的時期，民進黨是要告訴我們，這幾年的民進黨都在毀憲亂政嗎？

王鴻薇酸爆，「賴清德你自己連憲法都看不懂，還自創憲法，要立法院遵守，你還好意思罵立法院不能談違憲？國家在你手上，不但行政擴權、司法帶頭違法，把國家憲政體制搞得亂七八糟。賴清德，今天能成為史上第一個被通過彈劾的總統，絕對是他咎由自取，我們有這樣的總統，真的是中華民國的悲哀。」

