憲法規定12／31前審完預算？劉靜怡爆賴清德當年秘辛喊：太像了

總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。對此，台大國發所教授劉靜怡認為，總統的幕僚要檢討。這次的「憲法明文規定」事件，跟當年這個強按指紋釋憲案的「誤植」太像了。到底是同溫層多厚的幕僚作業，會讓總統出現這種一望即知的錯誤，還是總統真的是脫稿演出、講出他心裡的話，無從探知。

針對賴總統稱憲法規定總預算12／31要審完，劉靜怡今（27日）在臉書貼文表示，重點就是總統的幕僚要檢討啦。就從這個故事講起吧，2023年9月，她在芝加哥大學博士論文指導教授、哈佛法學院憲法及科技法教授Larry Lessig，來台擔任人工智慧學校年會的主講人。他們拜會當時已確定為民進黨總統候選人的副總統賴清德。當天對話主題是即將到來的大選對台灣民主法治未來和台美中三邊關係的影響。

劉靜怡透露，其間賴清德對她的指導教授說，他跟她熟識，是因為他當立委時，為了對抗國民黨強制全民按指紋換身分證的違憲行為，委託她擔任訴訟代理人聲請釋憲。她聽了心中倒吸一口冷氣：NO！當時產生爭議的戶籍法第8條的確是國民黨執政時期通過的，可是民進黨上台之後也仍然堅持要執行這個法律，而且歷經民進黨好幾位行政院長都是如此。

劉靜怡指出，當時逼民進黨團提出釋憲聲請，是要找大法官負責解套，而對抗的對象，是要全民按指紋換身分證的民進黨政府的行政院，所以當時內政部長蘇嘉全才會帶著他的主秘劉文仕出來開記者會，公開罵她「去美國按指紋給美國政府，不肯按指紋給台灣政府」的蠢話。所以內政部是濫用職權非法調取她當時的入出境資料了嗎？居然還公開講。

劉靜怡表示，她當時心中的疑惑是，賴副啊，到底你的幕僚是給你吃了什麼東西啊？講反了啦。她指導教授小聲問她，「剛剛William好像有講錯的地方吧」，當下害她差點撞車，原來連一個隔10年才來台灣一次的美國人都發現了，她只能回說：「你知道就好啦，那我就不必再浪費生命解釋啦」。而這次的「憲法明文規定」事件，當下雖然讓她覺得不可思議，但是實在太熟悉了，跟這個強按指紋釋憲案的「誤植」太像了。

劉靜怡更點出，前總統蔡英文以前照稿唸時，就已經出過不少笑話，但是當時政治局勢不同。現在這種錯誤是會不斷衍生後續的負面效果吧？到底是同溫層多厚的幕僚作業，會讓總統出現這種一望即知的錯誤，還是總統真的是脫稿演出、講出他心裡的話，無從探知。但如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎？

